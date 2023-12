V nekaj dneh velike spremembe na področju elektrike za mala podjetja: velika podražitev elektrike in konec vlog za sončne elektrarne!

Oglasno sporočilo

Z naslednjim letom se bo elektrika za mala podjetja podražila za 40 odstotkov. Podjetja z varovalkami do 3 x 63 amperov lahko do konca leta pridobijo soglasje za elektrarno z letnim obračunom, ki jo morajo v letu 2024 priklopiti. Tako morate v koledarskem letu proizvesti vsaj toliko, kot porabite. Sistem bo ostal tak do konca življenjske dobe elektrarne. Če boste zamudili rok, bo energija obračunavana po 15 minutnih intervalih. Tako ne boste mogli več prenašati energije iz poletja na zimo ali s konca tedna na delovni dan.

Zakaj se podjetja odločajo za sončne elektrarne?

Glavni razlog je znižanje stroškov. Konec leta je konec reguliranih cen elektrike za manjša podjetja in že po trenutnih cenah elektrarna tistim, ki porabijo malo več, investicijo povrne v treh letih, po novih cenah elektrike se bodo povrnile že v dveh.

Kako močne so lahko elektrarne za letno samooskrbo?

Moč elektrarne je odvisna od varovalk, ki omejujejo izvozno moč elektrarne v omrežje. Na najmočnejše varovalke 3 x 63 amperov lahko v omrežje oddate 34,4 kilovata. Vendar lahko v primeru lastne porabe in z vgradnjo EnergyMetra elektrarna proizvaja več – toliko več, kot takrat porabite. Hkrati elektrarna nikoli ne dela s polno močjo. Tako lahko na takšne varovalke priključimo elektrarno do 70 kilovatov, ki bo na leto lahko naredila tudi več kot 70 tisoč kilovatnih ur.

Kako poteka postopek?

Svetujemo, da izberete strokovno podjetje, ki bo elektrarno izdelalo po sistemu ključ v roke, saj je celoten proces zelo zahteven. Prvi korak sta vedno ogled in energetsko svetovanje, kjer vam svetovalec podjetja predlaga primerno velikost elektrarne, pojasni delovanje in tehnično rešitev. Naslednji ključen korak je soglasje podjetja za distribucijo električne energije. Če ga ne prejmete, investicija v večini primerov ni smiselna. Postopek do dejanskega priklopa elektrarne traja nekaj mesecev.

Kakovostni sestavni deli in kakovostna izvedba

Normalna življenjska doba elektrarne je okoli 30 let, tako je ključno, da izberete izkušenega izvajalca, ki vgrajuje kakovostne komponente. Za vgrajene komponente proizvajalci jamčijo opremo, ki ima tudi svojo podporno službo. Svetujemo panelne plošče tipa N. Gre za novo generacijo panelnih plošč, ki ima več kot 22-odstotni izkoristek. Eden izmed vodilnih proizvajalcev na svetu je podjetje Suntech z 22-letno tradicijo. Bloomberg ga uvršča v prvo ligo proizvajalcev, svojo garancijo ima pozavarovano pri nemški zavarovalci Munich Re ter izdeluje na veter in sneg izredno odporne panelne plošče, ki gredo skozi 50 kontrol kakovosti, preden zapustijo tovarno. Podjetje za te panelne plošče nudi 25 let splošne garancije in 25 let proizvodnje garancije, da bo proizvodnja po 25 letih vsaj 90-odstotna. Panelne plošče ob segrevanju izgubljajo manj kot starejše panelne plošče in tako na vročini proizvajajo več.

Ali je za podjetje smiseln nakup hranilnika – baterije?

Nakup hranilnika trenutno načeloma ni ekonomsko smiseln. Hranilnik s sistemom back up hitro omogoči delovanje brez omrežja, vendar ne takoj in tako bodo računalniki ali druge naprave za sekundo obstali. Tako je UPS še vedno potreben. Hranilnik svetujemo podjetjem, kjer res ne morejo brez elektrike in kjer UPS že peša, a bo dovolj dober za prvih nekaj sekund, preden se vključi hranilnik. Podjetja naj namesto novega UPS raje kupijo elektrarno s hranilnikom in izkoristijo višjo subvencijo.

Imajo podjejta kakšne davčne olajšave za naložbo v sončno elektrarno?

Podjetje lahko za 40 odstotkov zneska vložka v sončno elektrarno uporabi zmanjšanje davčne osnove. Tako se investicija v elektrarno povrne še veliko prej.

Ali lahko podjetja kupijo elektrarno brez DDV?

Za podjetja velja obratna davčna stopnja in se DDV pri nakupu ne zaračuna. Tako je nakup elektrarne za podjetja likvidno manj obremenjujoč.

Cena in rok

Cena je odvisna od velikosti, vrste kritine in tehnične rešitve. Trenutno so se cene zaradi preveč proizvedenih panelov znižale. Svetujemo, da za boljšo oceno stroška uporabite informativni izračun na spletni strani podjetja Erasol. Vsekakor svetujemo, da stranke ne gledajo samo cene na kilovat, saj so manj kakovostni sestavni deli na začetku cenejši, v 30 letih pa mnogo dražji. Za vlogo za oddajo soglasja imate samo še nekaj dni, zato predlagamo, da čim prej stopite v stik z nami.

