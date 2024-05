Borut Sever: Še vedno imamo lačne ljudi in množice brez denarja za položnice #Spotkast

"Vsem, ki potrebujejo pomoč, sporočamo, da niso sami," je v tokratnem Siolovem podkastu poudaril direktor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) Borut Sever. Fiho naslavlja izzive, ki na državni ravni ostajajo nerešeni, in vstopi, kjer se neha oziroma izostane skrb države. V letu 2024 fundacija sofinancira 116 organizacij z več kot 700 različnimi programi za več kot 400 tisoč posameznikov, za kar bodo namenili več kot 21 milijonov evrov. "A to na žalost ne dosega niti polovice prijavljenih potreb organizacij. Zato moramo skupaj kot družba najti potrebna sredstva za pomoč najbolj ranljivim prebivalcem naše države," je poudaril Sever.

Borut Sever, Fiho Foto: Jan Lukanović Razkorak med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo, je v družbi vse večji, opažajo v fundaciji. "Stiske so vsako leto večje in vse več jih je," pove Borut Sever, zato je vloga fundacije še toliko pomembnejša, poudari.

Ljudje so ne zgolj v materialnih in finančnih stiskah, poglabljajo se duševne stiske, vse več je kroničnih bolezni in družinskih stisk, kot so nasilje nad ženskami, invalidnost. "Veliko je zgodb 'od zunaj', tukaj mislim na migrante, begunce, in ob vsem tem starost ne igra nobene vloge."

Vsem enake možnosti

Vsi bi morali imeti enake možnosti do dostojnega življenja, poudari Sever, kar je njegov življenjski moto. Da bi lahko vsi enako dostopali do socialnega kroga, izobraževanja, življenja in različnih aktivnosti, ki niso pogojene z denarjem, je orisal.

"Ključno je, da tistim, ki potrebujejo pomoč, povemo, da niso sami, javnosti pa, da številne organizacije in posamezniki na tem področju naredijo tudi mnogo dobrega. Skupaj kot družba moramo postati boljši, bolj odprti in vključujoči ter sprejeti družben dogovor, konsenz, da nihče ne sme ostati sam in da moramo pomagati vsem, ki potrebujejo pomoč, ter seveda najti za to potrebna sredstva," je povedal.

Družbena odgovornost

V ta namen bodo v fundaciji naslovili deležnike, odločevalce, predvsem pa gospodarstvenike, da bi v luči razvoja družbe, sledenju trajnostnim ciljem ESG (okolijska, družbena in upravljavska vprašanja) pri tem posebej naslovili tudi družbeno odgovornost ter družbene vidike.

"Predvidoma meseca oktobra bomo organizirali dogodek, širšo okroglo mizo oziroma forum gospodarstvenikov, stroke, odločevalcev in drugih deležnikov, kjer bomo vezano naslovili tematiko ob iskanju možnosti za pozitivne družbene spremembe ob pomoči tistim najbolj potrebnim. Tudi gospodarstvo mora ob okolijskih vidikih čedalje bolj vključevati tudi socialne in družbene vidike, saj vključujoča in enakopravna družba tudi najbolj pripomore tako k rasti gospodarstva kakor tudi družbene blaginje," je poudaril.

Fiho vse izzive slovenske družbe naslavlja na lokalni in državni ravni ter s tem neposredno pomaga najbolj ranljivim skupinam in posameznikom v Sloveniji. S svojim poslanstvom financiranja programov in delovanja humanitarnih invalidskih organizacij skrbi za uresničevanje temeljnih človekovih pravic, pri čemer stremi k ciljni usmerjenosti, smotrnosti in hitremu ukrepanju, kar so v letu 2023 posebej pokazali tudi s tem, da so bili med prvimi, ki so nakazali sredstva ob poplavah.

Poti do pomoči je veliko

Slovenija je primer dobre prakse, kako so se civilna družba in nevladne organizacije same prepoznale v potrebah, ki jih je treba naslavljati. "Mnogokrat, ko posameznik sam ne pride na plano s svojimi težavami, ga najdemo skozi lokalno okolje, skozi različne programe organizacij, potem so tu še vstopne točke organizacij, tudi osebni stiki, SOS-telefoni, kamor človek lahko res vedno pokliče. Poti do pomoči je veliko."

"Včasih je res težko in človek se znajde v začaranem krogu, iz finančne v socialno stisko, potem v duševno ... Ampak vedno je treba nekje začeti. Če posežemo v ta krog, pomagamo, da se obrne in posameznik zaživi nazaj. Pa ne le, da se postavi nazaj na noge, lahko tudi napreduje, si dvigne kakovost življenja, najde zaposlitev na primer."

V stiskah 400 tisoč Slovencev

Številke so realne in zadnja leta ostajajo približno enake.

Med sistemskimi težavami, ki vplivajo na ranljive skupine v državi, so se v letu 2023 nadaljevali, v veliki meri pa tudi dodatno poglabljali izzivi na področju zdravstvenega varstva, dolgotrajne oskrbe, skrbi za duševno zdravje, vključevanja invalidov na trg dela, zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih ter (ne)dostopnosti vzgojno-izobraževalnega sistema, javnega prevoza in druge infrastrukture za invalidne osebe.

"Statistika kaže, tudi ob dejstvih, da pod pragom revščine živi že več kot 260 tisoč ljudi, da se je povečala stopnja tveganja socialne izključenosti, ki znaša 13,7 odstotka, in da so se povečala izplačila socialnih transferjev, da številne težave pomoči najbolj potrebnih v slovenski družbi ostajajo nerešene. To se odraža tudi v povečanju števila organizacij in projektov, ki se na nas obračajo s potrebo po podpori. Vse to kaže, da je naše poslanstvo izjemnega pomena za družbo kot celoto in iz leta v leto bolj pomembno," je še med drugim poudaril direktor fundacije.

"Naj vas ne bo strah poiskati pomoči, včasih je dovolj že en pogovor do lepšega življenja. Vedno lahko potrkate na vrata za pomoč," je še poudaril Borut Sever.

