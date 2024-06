Slovenija bo kupila dva namenska helikopterja za reševanje življenj #video

Slovenija bo zgradila floto in infrastrukturo za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, najprej pa bodo kupili dva namenska helikopterja za reševanje življenj, je po seji vlade v Krškem povedal premier Robert Golob. Posnetek izjave si lahko ogledate zgoraj. Enote bo oblikovala policija skupaj z ministrstvom za zdravje, v naslednjih treh letih pa bodo za to namenili do 50 milijonov evrov.

Golob je dejal, da so na seji vlade prvič po osamosvojitvi sprejeli sklep, kako bodo organizirali službo hitre medicinske pomoči s helikopterji na način, ki je predpisan tudi na evropski ravni. "Mislim, da je to velik korak za slovenske paciente in velik korak za zdravstveni sistem," je dejal.

Policija bo vzpostavila dve bazi

Doslej je to nalogo opravljala Slovenska vojska, ki ni imela namenskih plovil za reševanje življenj, je spomnil predsednik vlade. Zdaj pa bo Slovenija kupila namenske helikopterje za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, z njo pa bo upravljala policija in vzpostavila dve bazi. "Čisto mogoče je, da bomo dodali tretjo bazo v Ajdovščini in četrto nekje v jugovzhodni Sloveniji zaradi pokritosti celotnega ozemlja," je povedal Golob.

Dokler se ne vzpostavi nova flota, pa bo vojska še naprej zagotavljala rezervna plovila. Po poročanju N1 pa naj bi vojska še naprej opravljala prevoze pri gorskem reševanju.

Golob je dodal, da bo natančna delitev sredstev znana, ko bo izpeljan razpis za nabavo helikopterjev. Dobavni roki bodo odvisni od razpisnih pogojev. Zatrdil je, da bodo še letos vzpostavili namensko infrastrukturo in procese, medtem ko je nabava dodatnih plovil pogojena z dobavnimi roki dobaviteljev.

Ministrica z vodstvom brežiške bolnišnice o načrtovanih investicijah Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je v okviru delovnega obiska vlade v Posavju obiskala Splošno bolnišnico (SB) Brežice. Z vodstvom bolnišnice je spregovorila o viziji in načrtovanih investicijah ter si ogledala prostore bolnišnice, so sporočili z ministrstva za zdravje. Z vodstvom je najprej govorila o nakupu naprave za magnetno resonanco, za katero je bolnišnica že objavila javno naročilo. Govorili so tudi načrtovanem novem prizidku, tako imenovanem objektu F, za potrebe akutne bolnišnične obravnave, v katerem naj bi nove prostore med drugim dobili ginekološko-porodni oddelek, fizioterapija in specialistične ambulante. Pogovarjali so se še o prenovi objekta A za obstoječo negovalno bolnišnico in podaljšano bolnišnično zdravljenje. Za prizidek in obnovo je načrtovana poraba sredstev v višini skoraj 11 milijonov evrov. Ministrica je ob tem dejala, da je ministrstvo za zdravje glede tega že prejelo investicijsko dokumentacijo in preučuje možnosti, kako bi investicijo čim prej uvrstilo v načrt razvojnih programov ob upoštevanju razpoložljivih pravic porabe proračuna, so poudarili na ministrstvu. "Zdravstvo ostaja naša prva prioriteta in ni seje vlade, ko se mu ne bi posvečali," je po seji vlade ob obisku Posavske regije poudaril premier Golob. Tako je vlada povečala nekatera sredstva, predvsem za otroške programe. Hkrati pa so uvedli mehanizem, s katerim bodo bolj pravično razporejali sredstva med zasebnimi izvajalci določenih storitev in javnimi izvajalci določenih storitev, je še pojasnil.

Ministri za okolje, zdravstvo in finance na seji vlade po obisku Posavske regije. Foto: STA