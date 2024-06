Vlada je danes potrdila izhodišča za zakon o sistemskem financiranju gradnje javnih najemnih stanovanj, ki v naslednjih desetih letih za ta namen predvidevajo do sto milijonov evrov letno. Po načrtih bodo sredstva za to zagotovljena v državnem proračunu, je danes po seji vlade v Krškem povedal premier Robert Golob. Posnetek si oglejte zgoraj.

Sistemski vir za gradnjo javnih najemnih stanovanj bo po načrtih opredeljen od leta 2025 naprej, in sicer v državnem proračunu. "Danes že pripravljamo proračuna za leti 2025 in 2026, sredstva za ta namen so že predvidena," je dejal Golob.

Obravnavo izhodišč za gradnjo javnih najemnih stanovanj sta premier Golob in minister za solidarno prihodnost, pristojen za stanovanjsko politiko, Simon Maljevac napovedala že v sredo.

Maljevac je v današnji izjavi za medije pojasnil, da bo zakon med drugim opredelil, kdo so tisti, ki bodo lahko gradili javna najemna stanovanja – od zadrug, neprofitnih stanovanjskih organizacij, do lokalnih skladov in republiškega stanovanjskega sklada. "S tem smo postavili temelj nove stanovanjske politike in naš cilj je, da v teh desetih letih zgradimo 20.000 stanovanj, ki smo jih tudi obljubili," je dejal Maljevac.

Pravica do primernega stanovanja je vpisana v ustavo

Denarja bo dovolj, da ta cilj tudi uresničijo, pa je prepričan minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Dogovor z ministrstvom za finance in s predsednikom vlade, ki ga je danes potrdila vlada, je, da je ta milijarda evrov za stanovanja brezpogojna, je poudaril. To milijardo bo vlada po ministrovih besedah zagotovila iz proračuna, če ne bo drugega vira.

Kot je poudaril Mesec, sta od nastopa aktualne vlade in do današnjega dne minili dve leti trdega dela in pogajanj. Z danes potrjenimi izhodišči so postavili temeljni kamen za prenos avstrijskega modela stanovanjske gradnje v Slovenijo. "Dolgo smo čez severno mejo gledali z ljubosumjem, se čudili, kako so lahko stanovanja v Gradcu skoraj pol cenejša kot stanovanja v Ljubljani. Odgovor je vedno bil, ker imajo tam že 100 let postavljeno stanovanjsko politiko," je izpostavil Mesec in dodal, da so tako stanovanjsko politiko z današnjim dnem začeli postavljati tudi v Sloveniji.

Pravica do primernega stanovanja je v Sloveniji vpisana v ustavo in zapisano je tudi, da to pravico zagotavlja država, je dejala koordinatorka Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko ter opozorila, da se v 30 letih na tem področju ni zgodilo prav ničesar. Kot je poudarila, so zelo veseli in ponosni, da so v prvi vladi, ki je "vzela stvari resno". "Smo na prelomnem trenutku in tudi naprej se bo na tem delalo. Prepričana sem, da bodo naši cilji uresničeni," je povedala Vrečkova.