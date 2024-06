Golob: Ponosen sem na Slovence in Slovenijo #video

"Naš glavni cilj danes je bil, da na evropske volitve privabimo čim več volivk in volivcev," je v prvem odzivu v medijih za Televizijo Slovenija po zaprtju volišč dejal premier Robert Golob, ki je zadovoljen z udeležbo, ki je bila daleč najvišja na evropskih volitvah, je poudaril. "Vesel sem tudi, da se ljudje zavedajo pomembnosti vprašanj, ki so bila postavljena na referendumu."

"Prepričan sem, da bodo na koncu vsa štiri referendumska vprašanja dobila odgovor ZA, in tudi to je jasen znak, kateri volivke in volivci jemljejo resno svojo državljansko pravico. Vesel sem tudi, da je Slovenija danes, za razliko od kakšne druge, večje države, pokazala levosredinski obraz tudi Evropi. In sem ponosen na to," je še poudaril Golob.

Na vprašanje, da pri evtanaziji kaže na tesen izid za podporo referendumu, je Golob dodal, da ne dvomi, da bo na koncu štetja glasov dobil podporo.

Za nekatera vprašanja že imajo pripravljene zakonske podlage. Po Golobovih navedbah te še niso popolne in jih bodo z ministrstvi prilagodili, da bodo zdržale pravno presojo, tudi morebitno ustavno.

Pri pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in pri gojenju ter predelavi konoplje v medicinske namene so zakonske podlage pripravljene v največji meri in do konca leta bi lahko imeli predloge zakonskih rešitev, je še dejal Golob.