Po zaključeni notranji prenovi in energetski sanaciji je danes potekala otvoritev negovalne bolnišnice na Vrazovem trgu v Ljubljani. V njej bo namesto prejšnjih 33 po novem na voljo 93 negovalnih postelj. V prostorih bolnišnice bo sicer prvih 18 mesecev delovala infekcijska klinika, ki se zaradi gradnje nove stavbe seli na različne lokacije. Kako so videti prenovljeni prostori, si oglejte v zgornjem posnetku.

Stavba negovalne bolnišnice, v kateri je nekoč delovala pediatrična klinika, je uporabno dovoljenje dobila 4. junija. Danes pa so prostore s prerezom traku slovesno odprli predsednik vlade Robert Golob, ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug.

Jug je v nagovoru poudaril, da je bila prenova še posebej velik izziv, saj je potekala v ves čas delujoči stavbi, v kateri so potekale različne dejavnosti. Med drugim se tam nahajata diabetološka ambulanta in klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko, ki deluje pod okriljem pediatrične klinike UKC Ljubljana. Ko bo zgrajena nova infekcijska klinika, bo stavba negovalne bolnišnice po besedah Juga služila za negovalni oddelek, pa tudi za kompleksno nevrološko rehabilitacijo, kakršne v Sloveniji zaenkrat še ne poznamo.

Golob poudaril, da je zdravstvo prva prioriteta te vlade

Golob je ob tej priložnosti znova poudaril, da je zdravstvo prva prioriteta te vlade. Napovedal je, da bodo vsak dan dodali nov kamenček v mozaiku močnega, zdravega javnega zdravstvenega sistema. "Odpirali bomo obnovljene bolnišnice, zastavljali bomo gradnjo novih, nabavljali bomo helikopterje, spreminjali bomo pravila, da bodo bolj pravična pri opravljanju storitev, spreminjali bomo pogoje, v katerih boste opravljali svoje delo, da bodo bolj prilagojeni vašim potrebam, da bodo bolj prilagojeni pacientovim potrebam," je napovedal.

Objekt negovalne bolnišnice je po navedbah UKC Ljubljana skozi desetletja delovanja omogočal tako zdravljenje kot promocijo zdravja otrok v državi. Trakti A, B in C so bili zgrajeni pred več kot pol stoletja, trakt D pa leta 1998. Leta 2008 se je pediatrična klinika preselila v nov objekt, v njenih nekdanjih prostorih pa je ministrstvo za zdravje leta 2011 po dogovoru z Mestno občino Ljubljana uredilo negovalno bolnišnico. Prenova objekta se je začela januarja 2022, dokončana pa je bila 30. maja 2024.

Naložbo so sofinancirali Republika Slovenija in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov v okviru odziva Unije na pandemijo covid-19 ter UKC Ljubljana. Po podatkih ministrstva za zdravje je obnova prostorov stala približno 7,1 milijona evrov, energetska prenova pa 4,3 milijona evrov. Skupaj vrednost investicije tako znaša 11,4 milijona evrov z DDV.

Jug je v nagovoru poudaril, da je bila prenova še posebej velik izziv, saj je potekala v ves čas delujoči stavbi, v njej pa so potekale različne dejavnosti. Foto: STA