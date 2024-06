Če so že februarski podatki NIJZ o čakalnih dobah nakazovali na hitro poslabševanje zdravstvene oskrbe pacientov, so zadnje številke razblinile vsak dvom o tem. Če je na primer na prvi dermatološki pregled januarja lani nad dopustno čakalno dobo čakalo nekaj več kot deset tisoč pacientov, je do februarja letos to število naraslo na 17 tisoč, po zadnjih podatkih NIJZ iz 23. maja letos pa je takih pacientov skoraj 21 tisoč. Čakalna doba na ta pregled pri stopnji zelo hitro se je od 1. februarja letos podaljšala za en mesec. Podobno je v nevrologiji, ortopediji, kardiologiji in na številnih drugih področjih.

Nad dopustno čakalno dobo za vse vrste zdravstvenih storitev in z vsemi vrstami napotnic je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) 23. maja čakalo že 153 tisoč pacientov, kar je dobrih 11 odstotkov več kot 1. februarja letos in 30 odstotkov več kot januarja lani.

Zaskrbljujoči so podatki, da se je število čakajočih za vse vrste zdravstvenih storitev od 1. februarja do 23. maja letos najbolj povečalo, in sicer za skoraj 20 odstotkov, ravno pri napotnicah zelo hitro. Takih pacientov je bilo slabih 30 tisoč, to mejo pa smo najbrž do danes že presegli.

Pri posameznih storitvah so se vrste predolgo čakajočih podaljšale tudi za sto odstotkov. Zelo izstopajo denimo podatki o povprečnih čakalnih dobah na termin za diagnostične postopke pri stopnji zelo hitro. Čakalne dobe za različne preiskave srca z magnetno resonanco so se na primer od 1. februarja do 23. maja letos, ko so številni specialisti že umaknili soglasja za nadurno delo, z napotnico zelo hitro s 135 dni podaljšale na 280 dni, vseh čakajočih pacientov na te preiskave pa je že več kot dva tisoč.

Zaskrbljujoči so podatki o čakalnih dobah za otroške preglede

Pri prvih pregledih so še vedno po čakalnih dobah v ospredju nevrološki, dermatološki in kardiološki pregledi, prav pri vseh pa so se po zadnjih podatkih čakalne dobe podaljšale. Edina in še ta ne tako svetla točka pa so revmatološki pregledi, za katere je treba z napotnico zelo hitro namesto 135 dni treba čakati 121 dni. Zaskrbljujoči so podatki o vrsti otroških pregledov: od revmatoloških do oromaksilofacialnih pregledov.

Čakalne dobe se podaljšujejo tudi pri operacijah in posegih, sploh pri bolj specifičnih, a tudi pri najpopularnejših, kot je na primer zamenjava kolka, na katero se z napotnico zelo hitro čaka že skoraj 150 dni. Na to operacijo čaka že več kot pet tisoč ljudi, skoraj polovica nad dopustno čakalno dobo.

Množične operacije z več tisoč pacienti, ki čakajo nad dopustno dobo, so še posegi na sivi mreni, krčnih žilah, kolenu, kili in nožnem palcu.

ZZZS: marca že vsi kazalci o zdravstvenih storitvah navzdol

Tudi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pravijo, da so pri primerjavi podatkov za obdobji januar–marec 2023 in januar–marec 2024 zaznali še kakšen pozitiven kazalec, podatki samo za letošnji marec pa so vsi negativni.

Po njihovih podatkih sledi:



- v ambulantah družinske medicine so izvajalci marca 2024 opravili 76.389 manj obravnav (6,7 odstotka manj) kot marca 2023,

- izvajalci v zobozdravstveni dejavnosti so marca 2024 opravili 14.260 obravnav manj (5,3 odstotka manj) kot marca 2023,



- izvajalci v specialistični ambulantni dejavnosti so marca 2024 opravili 35.367 (4,7 odstotka) manj obravnav kot marca 2023,



- v akutni bolnišnični dejavnosti so izvajalci marca 2024 obravnavali 2.921 manj primerov (operacij in posegov) (9,1 odstotka manj) kot marca 2023. Zasebniki s koncesijo so opravili 19,1 odstotka manj operacij, javne bolnišnice pa 8,6 odstotka manj operacij.