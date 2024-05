Sprememba v zdravstvu: se bo z napotnico stopnje zelo hitro čakalo dlje?

Najboljše je, če obisk pri zdravniku ni potreben. A ko pride do zdravstvenih težav, je vseeno smotrno nasvet in pomoč poiskati pri zdravniku. Če je prvi korak obisk zdravnika družinske medicine, pa je napotitev na obravnavo k specialistu logično nadaljevanje poti, ki vodi do ustrezne obravnave zdravstvene težave. A prav dostop do specialistov vse prepogosto povzroča dodatne, nepotrebne skrbi, povezane s predolgimi čakalnimi dobami, za katere navkljub pestremu dogajanju na področju slovenskega javnega zdravstva, ni videti, da se bodo v prihodnje začele krajšati. Na pomoč pacientom hiti zasebno zdravstvo. Pri PRVI Osebni zavarovalnici zagotavljajo datum obravnave pri specialistu že v 10 delovnih dneh.

V začetku maja naj bi v veljavo stopil nov pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, ki prinaša nekaj konkretnih novosti. Spreminja se na primer čakalna doba za stopnjo nujnosti zelo hitro, in sicer s 14 na 30 dni. To je številnim pacientom seveda vzpodbudilo neprijeten občutek, saj se bojijo, da se bodo že tako dolge čakalne dobe, ki vse prepogosto presegajo zakonsko določene časovne okvire, še podaljšale.

Foto: Shutterstock

Roko pacientom ponuja zasebno zdravstvo, ki ne le obljublja, pač pa tudi zagotavlja datum obravnave pri specialistu v vnaprej določenem časovnem roku. Le ena izmed slovenskih zavarovalnic, to je PRVA Osebna zavarovalnica, pa v primeru sklenitve treh ali štirih zavarovalnih kritij, ponuja zavarovancem možnost takojšnjega dostopa do zdravnika specialista tudi brez napotnice osebnega zdravnika.

Namesto 616 le deset dni čakalne dobe

Hitrejša obravnava lahko v številnih primerih pomeni ločnico med uspešnim in neuspešnim zdravljenjem bolezni. Hitreje, kot je pacient naročen na specialistično obravnavo, več ima možnosti za preprečitev napredovanja bolezni, hkrati pa je manjše tudi tveganja za nastanek zapletov. Poleg dolgoročnega zdravja, pa hitrejša obravnava pomeni tudi hitrejšo vrnitev na delovno mesto in s tem manjši izpad dohodka zaradi bolniške odsotnosti.

Foto: Shutterstock

Po zadnjih podatkih o stanju čakalnih dob iz začetka maja 2024, ki jih tedensko objavljajo na NIJZ, boste z napotnico stopnje redno najdlje čakali na ORL poseg tudi do 616 dni. Popolnoma drugače pa je, če imate sklenjeno ustrezno zavarovanje PRVE Osebne zavarovalnice.

Zakaj bi torej z napotnico stopnje redno, na prvi dermatološki pregled čakali 394 dni? Nedopustno dolge čakalne dobe so tudi na preglede z napotnico hitro in celo zelo hitro. Na omenjeni dermatološki pregled boste z napotnico hitro čakali 328 dni, z oznako zelo hitro pa 173 dni.

Do pregleda pri specialistu v le desetih dneh Hitrejša zdravstvena obravnava pri specialistu pomeni hitrejšo pot do okrevanja, s čimer je na boljšem tako pacient, kot njegova družina, delodajalec in celo družba kot taka. Ob tem hitrejša vrnitev v normalno življenje pomeni tudi krajši čas bolniške in z njo znižanega dohodka. Foto: Shutterstock Naročanje na zdravstvene storitve je na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu. V asistenčnem centru Točka PRVA Zdravje svetovalci zavarovancu pomagajo zagotoviti termin. Njihova zdravstvena mreža združuje 125 zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev, kar pomeni, da se ob iskanju termina in izvajalca upošteva tudi lokacijsko najbolj optimalno rešitev. Po opravljenem prvem pregledu, se v primeru potrebe po nadaljnji zdravstveni obravnavi, organizira celovit načrt zdravljenja v najbližji zdravstveni ustanovi.

Naročanje na storitve tudi brez napotnice le pri PRVI

Za pregled pri specialistu je vedno potrebna tudi napotnica, ki jo izda zdravnik družinske medicine. To velja tudi za zavarovanja, ki jih ponuja zasebno zdravstvo. A obstaja ena izjema – PRVA Osebna zavarovalnica. Le pri PRVI Osebni zavarovalnici se posameznik lahko naroči na pregled k specialistu tudi brez napotnice osebnega zdravnika.

S paketom PRVA Zdravje Nadstandard boste ob sklenitvi več kritij poleg ugodnejše cene pridobili še možnost naročanja na specialistične preglede brez napotnice, kar je še kako dobrodošlo ob prezasedenosti osebnih zdravnikov, zaradi česar je včasih težko priti do preglede na primarni ravni oziroma je nanj potrebno čakati dlje.

Foto: Shutterstock

Specialisti od 8,89 evra mesečno, paket pa od 20,66 evra mesečno

PRVA Zdravje pokriva 26 področij medicine izključno v zasebnih zdravstvenih ustanovah po Sloveniji. Priporoča se osebam od 15. do 68. leta, vse razen Operativnih posegov je na voljo tudi otrokom do 14. leta. Posameznik zavarovanje prilagodi svojim potrebam.

Specialisti in zdravila ob novonastalih bolezenskih stanjih in poškodbah zagotavljajo dostop do specialističnih zdravstvenih obravnav, krijejo stroške pregledov in pripadajočih diagnostičnih preiskav na podlagi napotnice osebnega zdravnika in plačilo zdravil, predpisanih na beli recept, do 250 evrov letno.

Operativni posegi posamezniku zagotovijo kritje stroškov operativnih posegov v enodnevni obravnavi.

Glede na dolge čakalne dobe javnega zdravstva večina zavarovancev izbere tudi možnost Rehabilitacije. Ta v enem letu omogoča šest obravnav fizioterapije, delovne ali protibolečinske terapije, ki so nadaljevanje specialistične obravnave.

Posamezniku z že postavljeno diagnozo, ki se vseeno sooča z dvomi, se lahko priporoči sklenitev Drugega zdravniškega mnenja, ki ga pripravi tim neodvisnih svetovno priznanih strokovnjakov iz vodilnih zdravstvenih ustanov po svetu.

Foto: Shutterstock

Alternativa, ki zagotavlja še hitrejšo pot zdravljenja, je sklenitev paketa Nadstandard, v katerem posameznik izbere kombinacijo treh ali štirih zavarovalnih kritij, vključno Specialisti Nadstandard in zdravila. S tem paketom zavarovanec ne potrebuje napotnice za naročanje na zdravstvene storitve (razen področja radiologije).