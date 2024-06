Hutijevci znova napadli ladje, dve naj bi zagoreli

Jemenski hutijevci so danes sporočili, da so z raketami in brezpilotnimi letalniki izvedli napade na ladje ob obali Jemna, pri čemer naj bi po navedbah britanskih pomorskih varnotnih služb dve ladji, ki so ju zadele rakete, zagoreli.

Tiskovni predstavnik hutijske vojske je v izjavi na družbenem omrežju X dejal, da so uporniki napadli dve ladji podjetij, ki da sta kršili navodila upornikov, naj ne vplujeta v izraelska pristanišča, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Plovili je identificiral kot MSC Tavvishi, ki pluje pod liberijsko zastavo, in Norderney, ki pluje pod zastavo Antigve in Barbude.

Tiskovni predstavnik je še dejal, da so hutijevci napadli tudi HMS Diamond, vojaško ladjo britanske mornarice, vendar je britansko obrambno ministrstvo te navedbe zavrnilo kot neresnične, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Britansko podjetje za pomorsko varnost Ambrey je pred tem sporočilo, da je raketa iz Jemna v soboto zvečer zadela tovorno ladjo Norderney, ki je zagorela. Ob tem je še navedlo, da so ljudje na majhnih čolnih v bližini streljali na ladjo med incidentom. O ranjenih niso poročali.

Britanska agencija za pomorsko varnost (UKMTO) pa je v soboto zvečer poročala o ločenem incidentu v Adenskem zalivu, v katerem je izstrelek zadel krmo ladje, kar je povzročilo požar. Napad naj ne bi zahteval žrtev.

Gre za zadnje v nizu napadov hutijskih upornikov na ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu od novembra lani. Hutijevci, ki uživajo podporo Irana, napade izvajajo v znak solidarnosti s Palestinci v Gazi.

Napadi so spodbudili nekatere ladjarske družbe, da se preusmerijo na pot okoli juga Afrike, da bi se izognili tvegani poti čez Rdeče morje, po kateri običajno poteka približno 12 odstotkov svetovne trgovine.

ZDA in Združeno kraljestvo so januarja v odgovor začele povračilne napade na cilje hutijevcev v Jemnu, vendar to ni odvrnilo upornikov, ki so zatrdili, da bodo ciljali ameriška in britanska plovila ter vse ladje, namenjene v izraelska pristanišča.