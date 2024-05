Britanska in ameriška vojska napadli cilje hutijev v Jemnu

Ameriške in britanske sile so v četrtek napadle s hutiji povezane cilje v Jemnu. To je od januarja peta skupna operacija proti skupini, ki uživa podporo Irana in izvaja napada na ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu, so sporočili z britanskega obrambnega ministrstva. V napadih sta življenje izgubili dve osebi, deset jih je bilo poškodovanih.