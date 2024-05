Hutijevci grozijo z napadi na ladje v Sredozemskem morju

Hutijevci iz solidarnosti s Palestinci v Gazi od novembra lani izvajajo napade na ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu. Po navedbah njihovega vodje Abdula Malika al Hutija so jemenski uporniki od novembra napadli že 107 plovil ter pri tem uporabili 606 raket in dronov.

Že zagrozili z napadi na plovila v Indijskem oceanu

Na napade hutijevcev se z lastnimi napadi in operacijami odzivajo zlasti sile ZDA in Velike Britanije. Ločeno je operacijo za zaščito ladijskega prometa v Rdečem morju februarja vzpostavila tudi EU. Jemenski uporniki so v preteklosti že zagrozili z napadi na plovila v Indijskem oceanu, danes pa tudi z napadi v Sredozemskem morju.

Izraelska sredozemska pristanišča so sicer od severnega Jemna oddaljena približno dva tisoč kilometrov. Po ocenah strokovnjakov pa arzenal hutijevcev vključuje balistične rakete z dosegom od 1.600 do 1.900 kilometrov in brezpilotne letalnike šahed-136, ki lahko dosežejo tarče na razdalji do dva tisoč kilometrov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.