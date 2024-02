ZDA so v soboto ponovno napadle hutijevske ladje. Po navedbah centralnega poveljstva oboroženih sil ZDA (Centcom) so napadli dve plovili brez hutijevskih posadk in tri protiladijske raketne sisteme, da bi tako preprečili nove napade hutijevcev na tovorne ladje v Rdečem morju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Feb. 10 Summary of USCENTCOM Self-Defense Strikes in Yemen



On Feb. 10, between 4 – 5 p.m., (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces successfully conducted self-defense strikes against two unmanned surface vessels (USV) and three mobile anti-ship cruise missiles (ASCM)… pic.twitter.com/8OMJRXiw79 — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 11, 2024

Ameriška vojska je protiladijske raketne sisteme našla pri jemenskem pristanišču Hudajda, ki je pod nadzorom hutijevcev. Pripravljeni so bili za izstrelitev v smeri Rdečega morja. Ameriška vojska je po navedbah dpa ocenila, da gre za neposredno grožnjo ameriškim vojaškim in trgovskim ladjam v Rdečem morju.

Hutijevci pravijo, da so njihovi napadi na ladje v Rdečem morju odgovor na izraelsko ofenzivo v Gazi oziroma izraz solidarnosti s Palestinci.

Po jemenskih vodah poteka ena najpomembnejših pomorskih poti za svetovno trgovino, po kateri tovorne ladje iz Indijskega oceana prek Sueškega prekopa v Egiptu dosežejo Sredozemsko morje. ZDA in Združeno kraljestvo so kot odgovor na napade hutijevcev izvedli več obsežnih vojaških napadov na položaje hutijevcev v Jemnu.

Napovedana izraelska ofenziva v mestu Rafa na skrajnem jugu območja Gaze bi ogrozila pogovore o izpustitvi talcev, ki so bili zajeti v napadih 7. oktobra lani, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo palestinsko islamistično gibanje Hamas.

Mednarodna skupnost svari, da bi ofenziva na Rafo povzročila humanitarno katastrofo. V mestu blizu meje z Egiptom je trenutno okoli 1,4 milijona ljudi, kar je približno polovica celotnega prebivalstva območja Gaze. Večina se je v Rafo zatekla pred izraelskimi napadi v drugih delih Gaze, številni živijo zunaj ali v šotorih, v mestu pa je že zdaj pomanjkanje hrane, vode in medicinske oskrbe.

Hamas opozarja, da bi ofenziva v Rafi lahko zahtevala več deset tisoč žrtev. Tudi ZDA, ki veljajo za eno glavnih zaveznic Izraela, so sporočile, da ne podpirajo kopenske ofenzive v Rafi, in opozorile, da bi takšna operacija, če ne bo ustrezno načrtovana, povzročila katastrofo.

Ofenziva na Rafo bi bila del izraelskih povračilnih ukrepov na območju Gaze po napadu Hamasa oktobra lani, v katerem je bilo ubitih 1.200 ljudi, borci Hamasa pa so zajeli talce. V izraelskih napadih je bilo po zadnjih podatkih oblasti v Gazi, ki je pod nadzorom Hamasa, ubitih najmanj 28.176 ljudi.

Po uradnih podatkih Izraela, na katere se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, je Hamas 7. oktobra zajel približno 250 talcev. V okviru dogovora o začasnem premirju z Izraelom je Hamas novembra lani izpustil 105 ljudi. Še štiri talce so izpustili pred začetkom premirja. Izrael trdi, da je 132 talcev še vedno na območju Gaze, 29 pa naj bi jih bilo mrtvih. Ponovni pogovori za prekinitev spopadov so potekali v Kairu. Hamas je pri tem izrazil pripravljenost na prekinitev ognja, vključno z morebitno zamenjavo talcev za palestinske ženske in najstnike, ki so v izraelskih zaporih.

Izpustitev talcev, ki jih v Gazi zadržuje Hamas, je v soboto na ulicah Izraela zahtevalo več tisoč ljudi. Nekateri med njimi so zahtevali tudi odstop vlade izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Sorodniki talcev so Netanjahuju očitali, da je prek mednarodnih posrednikov preprečil pogajanja s Hamasom.

Udeleženci shoda v Tel Avivu so zahtevali odstop vlade in pozvali k novim volitvam. Kasneje zvečer je več sto demonstrantov blokiralo nekaj glavnih cest v mestu, najmanj sedem protestnikov pa je bilo aretiranih. Podobne demonstracije so potekale tudi v Jeruzalemu in Haifi, kjer so zahtevali izpustitev talcev.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ob številnih svarilih pred izraelsko ofenzivo na mesto Rafa na skrajnem jugu Gaze v intervjuju dejal, da bo izraelska vojska pred ofenzivo zagotovila varen prehod za civilno prebivalstvo. Ob tem je zavrnil opozorila pred katastrofo v mestu, kjer živi več kot milijon razseljenih Palestincev. Netanjahu je v pogovoru za ameriško televizijo ABC News dejal, da je ofenziva ključnega pomena za zatrtje palestinskega islamističnega gibanja Hamas.

"Zmaga je na dosegu roke. To bomo storili," je vztrajal pri ofenzivi. V odlomkih intervjuja, ki so bili objavljeni v soboto zvečer, je dodal, da bodo uničili še preostale Hamasove teroristične bataljone in osvojili Rafo, ki jo je označil za zadnjo trdnjavo. "To bomo storili in hkrati zagotovili varen prehod za civilno prebivalstvo, da bo lahko odšlo," je dejal Netanjahu. Pojasnil je še, da glede tega pripravljajo poseben načrt, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob tem je omenil, da bi lahko kot varna območja za civiliste uporabili ozemlje severno od Rafe. Netanjahu je tako posredno odgovoril na številna svarila mednarodne skupnosti, da bi ofenziva na Rafo povzročila humanitarno katastrofo.

Voditelji Hamasa v Gazi opozarjajo, da bi ofenziva v Rafi lahko zahtevala več deset tisoč žrtev. Tudi ZDA, ki veljajo za eno glavnih zaveznic Izraela, so sporočile, da ne podpirajo kopenske ofenzive v Rafi, in opozorile, da bi takšna operacija, če ne bo ustrezno načrtovana, povzročila katastrofo.

Na kritike, da bi Izrael z napadom na Rafo prestopil vse meje, pa je Netanjahu dejal, da tisti, ki nasprotujejo ofenzivi, Izraelu sporočajo, naj izgubi vojno s Hamasom, ki naj ostane v mestu.