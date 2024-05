V raketnem napadu blizu Jemna poškodovana tovorna ladja

V Rdečem morju blizu Jemna je bila danes v raketnem napadu poškodovana tovorna ladja, ki tone, je sporočilo britansko podjetje za pomorsko varnost Ambrey. Dodalo je, da so jo zadele tri rakete. V klicu na pomoč so prav tako povedali, da po poškodbi tovornega prostora vdira voda in da se ladja nagiba.