Guardian: Nekdanji šef Mosada naj bi grozil tožilki na mednarodnem sodišču

Cohen naj bi pritiske na tožilko izvajal v obdobju pred letom 2021, ko je formalno uvedla preiskavo glede domnevnih vojnih zločinov tako na strani Izraela kot tudi na strani palestinske teroristične organizacije Hamas. Cohenove aktivnosti naj bi bile odobrene na višjih nivojih, so za Guardian povedali viri iz izraelskih vrst. Cilj akcije naj bi bil očrniti tožilko ali jo pridobiti na svojo stran. Cohen naj bi po besedah Guardianovih virov deloval kot neuradni govorec izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

Tožilka je o pritiskih povedala tudi skupini višjih uradnikov na sodišču. Med drugim naj bi ji Cohen dejal: "Morala bi nam pomagati in pustiti, da poskrbimo zate. Nočeš se vplesti v stvari, ki bi lahko ogrozile varnost tebe ali tvoje družine."

Mosad naj bi tudi zbiral informacije o njeni družini, pri čemer naj bi pridobil tudi zapise iz tajnih posnetkov njenega moža, ki naj bi jih domnevno nameravali uporabiti za diskreditacijo tožilke.

Netanjahujev kabinet: Gre za lažne in neutemeljene obtožbe

V Netanjahujevem kabinetu so zatrdili, da so omenjene obtožbe lažne in neutemeljene, Cohen in Bensouda pa zadeve nista komentirala.

Nemčija in ZDA: Izraela in Hamasa ne moremo izenačevati

Glavni tožilec ICC Karim Khan je v ponedeljek zahteval izdajo naloga za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, obrambnega ministra Joava Galanta in treh voditeljev palestinske teroristične organizacije Hamas.

Predsednik ZDA Joe Biden je zahtevo kritiziral, po njegovih besedah izenačuje Izrael in Hamas. Njegova vlada je celo izrazila pripravljenost, da bi sodelovala s kongresniki glede sankcij proti ICC. Podobno je tudi Nemčija ocenila, da tožilec z zahtevo za priporne naloge ustvarja lažen vtis enakovrednosti.