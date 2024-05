Izraelska vojska našla trupla treh talcev, bolnišnica v Gazi ostala brez elektrike

Izraelska vojska je danes sporočila, da je v Džabaliji našla trupla treh talcev. Gre za 42-letnega Izraelca in 32-letnega državljana Mehike ter Francije, ki so ju pripadniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra lani ob vdoru v Izrael ugrabili na glasbenem festivalu. Tretja žrtev je 59-letni prebivalec Sderota, ki je dvojni državljan Brazilije in Izraela ter so ga od napada Hamasa pogrešali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

