Izraelske sile so danes zjutraj v dveh napadih na mesto Gaza ubile najmanj 26 ljudi, je sporočila civilna zaščita v palestinski enklavi. Drugod na severu Gaze so vojaki v sredo po štirih dneh spopadov in obleganja bolnišnice Al Avda v Džabaliji vdrli v zdravstveno poslopje, večino osebja in pacientov pa prisilili k umiku.