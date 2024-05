Družine sedmih izraelskih deklet, ki so v izraelskih oboroženih silah IDF opravljale nalogo opazovalk, so objavile posnetke, ko so jih ugrabili pripadniki palestinske teroristične organizacije Hamas. Ti so jih med napadom 7. oktobra poleg mnogih drugih talcev odpeljali v Gazo. Videoposnetek prikazuje ženske, postavljene ob zid z zvezanimi rokami. Njihovi obrazi so polni podplutb in krvavih madežev. Eden od teroristov na posnetku talki govori tudi, kako je lepa, drugi pa omenja, da gre za ženske, ki lahko zanosijo.

Eno od žensk, prikazanih v videu, Ori Megidish, je IDF rešila v posebni operaciji 23 dni po tem, ko so jih ugrabili. Druga, Noa Marciano, desetnica IDF, je bila ubita v Gazi, njeno truplo pa so novembra vrnili v Izrael. Pet od sedmih – Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniela Gilboa in Naama Levy – pa je v ujetništvu še danes. Ženske so v IDF opravljale nalogo opazovalk, kar je vključevalo tudi nadzor izraelskih meja. Vse so bile stare 19 ali 20 let.

Skupno naj bi bilo v ujetništvu še vedno okoli 130 ljudi, vendar natančne številke niso znane. Kot so v posebnem poročilu zapisali Združeni narodi, obstaja utemeljen sum, da pripadniki Hamasa posiljujejo ujete talke. Sume so potrdili tudi talci, ki so že bili rešeni iz ujetništva islamistov.

"Vse moramo pripeljati nazaj domov"

Združenje družin talcev je sporočilo, da so posnetke pridobili od IDF (izraelskih obrambnih sil), ki so jih pred objavo uredili in iz njega umaknili najbolj grozljive in najnazornejše prizore. "Vsako novo pričevanje o tem, kaj se je zgodilo s talci, odmeva isto tragično resnico. Vse moramo pripeljati nazaj domov, zdaj," so v sporočilu za javnost zapisali člani združenja družin talcev.

Ženske so ugrabili med napadom Hamasa na izraelsko vojaško bazo Nahal Oz blizu severnega območja Gaze. Foto: Reuters

V napadu več kot 1.200 mrtvih. Številne žrtve tudi posiljene.

Ženske so bile ugrabljene med napadom Hamasa na izraelsko vojaško bazo Nahal Oz blizu severnega območja Gaze. V istem napadu so teroristi med drugim napadli tudi udeležence glasbenega festivala. Skupno je umrlo okoli 1.200 ljudi, več kot 250 pa jih je bilo ugrabljenih, med napadom pa so palestinski skrajneži izvajali tudi množična posilstva.

Po napadu je Izrael sprožil vojno v Gazi, v kateri je bilo po trditvah Hamasa več kot 35 tisoč Palestincev.

Netanjahuja pozivajo, naj sede za pogajalsko mizo

Videoposnetek je bil objavljen v času, ko se povečuje pritisk na izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, da zagotovi izpustitev Izraelcev, ki jih še vedno drži Hamas, a so številni poskusi, da bi Izrael s Hamasom sklenili dogovor o izpustitvi talcev, v zadnjih mesecih spodleteli.

Netanjahu je v sredo dejal, da je "zgrožen nad videoposnetkom". Foto: Reuters

"Ne moremo sprejeti realnosti, da so življenja naših državljanov in naših najbližjih ogrožena in da trpijo zaradi neizprosnega strahu ter tesnobe," so še zapisali v združenju družin talcev, ki je v sredo objavilo zgornji video.

"Z vsakim dnem postaja vse večji izziv vrniti talce domov – žive za rehabilitacijo in umorjene za pravi pokop. Izraelska vlada ne sme izgubiti niti trenutka. Danes se mora vrniti za pogajalsko mizo!" so jasno navedli v sporočilu.

Skupno je v ujetništvu še vedno okoli 130 talcev. Foto: Reuters

Netanjahu je v sredo dejal, da je "zgrožen nad videoposnetkom, ki prikazuje ugrabitev naših dragih opazovalk na terenu". Dejal je, da bo Izrael "še naprej delal vse, da jih vrne domov". "Krutost Hamasovih teroristov samo krepi mojo odločenost, da se odločno borim za uničenja Hamasa, da zagotovim, da se to, kar smo videli nocoj, ne bo nikoli več zgodilo," je dejal.

Minister za obrambo Benny Gantz je dejal, da se mu je ob prvem ogledu videa "obrnilo v želodcu". Dodal je, da "odgovornost vodij ni le pogledati resnici v oči, ampak je njihova naloga ustvariti drugačno realnost, tudi ko gre za težke odločitve. In to je naša odgovornost," je dodal Gnatz.

V ujetništvu je še pet žensk

Mati Naame Levy je v sredo za CNN povedala, da njihova vrnitev domov ni glavna prednostna naloga izraelske vlade in da nekateri člani vlade niti niso pogledali videa. "Ministre in člane vlade smo prosili, naj si na svojih sestankih ogledajo videoposnetek. Nekateri so to zavrnili in rekli, da želijo ponoči dobro spati," je dejala.

Med novembrskim dogovorom o izpustitvi je bilo izpuščenih več kot sto talcev, vendar IDF verjame, da je v Gazi še vedno zaprtih okoli 130 ljudi. Prizadevanja, da bi dosegli dogovor, ki bi zaustavil vojno v Gazi in omogočil izpustitev talcev, so se večkrat izjalovila. V začetku tega meseca je Hamas dejal, da je izraelska zavrnitev načrta za premirje, ki so ga predložili posredniki na pogajanjih v Kairu, pogovore o izpustitvi talcev vrnila na "izhodišče".