V Kopru protest pred vplutjem ladje, ki naj bi prevažala orožje za Izrael #video

V Kopru so pod okriljem iniciative Klas organizirali protest pred četrtkovim predvidenim vplutjem ladje Borkum v Luko Koper, ki naj bi po trditvah protestnikov prevažala vojaški tovor za izraelske oborožene sile. Ladja je po protestu španskih propalestinskih organizacij zaradi pozivov k preiskavi ladje sredi maja že spremenila pot in se denimo ni ustavila v španski Cartageni. Nato se je usmerila proti Luki Koper, njen prihod v Koper je predviden v četrtek okoli 4. ure.

Glede na podatke na spletni strani vesselfinder.com je ladja sredi Jadranskega morja, njen prihod v Koper je predviden v četrtek okoli 4. ure. Pred vplutjem v pristanišče je sicer v skladu z običajnim postopkom predvideno še preverjanje vseh ustreznih dovoljenj, je poročala STA.

Izpolnjujejo pogoje za vplutje

Ministrstvo za infrastrukturo je v ponedeljek po nekaj pozivih k prepovedi vplutja, med drugim Gibanja za pravice Palestincev, javilo, da ladja izpolnjuje pogoje za vplutje, kar pomeni, da ji tega Uprava za pomorstvo ne more prepovedati. Španska vlada sicer zanika navedbe, da naj bi bilo na njej orožje za Izrael, in trdi, da je tovor namenjen na Češko.

Levica želi, da vlada preveri, kaj je na krovu ladje

V Levici kljub temu izpostavljajo opozorila glede možnosti, da je del orožja vendar namenjen Izraelu. Navajajo podatke, da je v prevoz orožja vpleteno podjetje IMI Systems, katerega lastnik je največje izraelsko vojaško in orožarsko podjetje Elbit Systems, ki naj bi bilo tesen sodelavec izraelske vojske.

"Dokumentacija o tovoru, ki so jo pridobile nevladne organizacije, po poročanju medijev poudarja, naj se 'v nobenih okoliščinah' imeni IMI Systems in Izrael ne pojavita v povezavi s prevozom," trdi Levica.

Na vlado je zato danes naslovila poslansko pobudo, naj Slovenija preveri točnost španskih navedb, sproži ustrezne postopke preverjanja tovora in prepreči morebitno tovorjenje kakršnegakoli orožja v državo Izrael s pomočjo slovenske logistične infrastrukture.

Vladi predlagajo tudi, da v prihodnje uvede predhodne sisteme in postopke preverjanja za vse ladje, za katere obstaja verjetnost, da prevažajo vojaško tehnologijo v Izrael, in sicer do ustavitve vseh operacij Izraela v Palestini, umika izraelskih oboroženih sil in prebivalcev v nezakonitih izraelskih naselbinah z okupiranih palestinskih ozemelj ter do priznanja Palestine kot suverene in samostojne države s strani Izraela.