"Imamo prepričljive dokaze, da so Hamasovci množično posiljevali Izraelke"

Prav tako trdijo, da obstajajo prepričljive informacije, da so bili talci izpostavljeni spolnemu nasilju. "Nad talci je bilo storjeno spolno nasilje, vključno s posilstvom, mučenjem, krutim, nečloveškim in ponižujočim ravnanjem," je zapisano v sporočilu ZN. Prav tako trdijo, da obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da takšno nasilje še vedno poteka nad tistimi, ki so še v ujetništvu.

V poročilu piše, da "kljub skupnim prizadevanjem za spodbujanje" žrtev k pričanju ekipa ni mogla intervjuvati nobene od njih. Nekaterih obtožb o posilstvu in spolnem nasilju ni bilo mogoče preveriti ali pa so bile neutemeljene, pojasnjuje poročilo, vključno z nazorno objavljenim primerom nosečnice, ki naj bi ji raztrgali notranjost in zabodli plod.

Hamas obtožbe zavrača

Hamas medtem zavrača obtožbe, da so njihovi pripadniki med napadom spolno nadlegovali ženske. "Ugotovljeno je bilo, da obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da se je med napadom 7. oktobra na več lokacijah zgodilo spolno nasilje, povezano s konfliktom," piše v poročilu ZN. To se je zgodilo na najmanj treh lokacijah, na prizorišču glasbenega festivala Nova in v okolici, na cesti 232 ter v kibucu Reim, so dodali.

Preiskovalna skupina ZN je bila v Izraelu med 29. januarjem in 14. februarjem. Deset članov ekipe je zbiralo in preverjalo obtožbe ter obtožbe o spolnih zlorabah, so sporočili iz ZN. Opravili so 33 srečanj s predstavniki Izraela, pregledali so več kot pet tisoč fotografij in 50 ur videoposnetkov.