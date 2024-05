Izrael za nekaj ur blokiral prenose tiskovne agencije AP, zaplenili so jim opremo

Izrael je v torek zaradi domnevnih kršitev nove medijske zakonodaje blokiral prenose ameriške tiskovne agencije AP v živo in ji zaplenil opremo. Poteza je v svetu sprožila ogorčenje. Nekaj ur zatem je Izrael blokado prenosov končal in napovedal, da bo agenciji vrnil opremo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Novinarji AP so oddajali v živo iz izraelskega mesta Sderot ob meji z Gazo, ko so jih prekinili uradniki ministrstva za komunikacije in prekinili prenos ter zaplenili opremo. Izrael je blokiral AP, ker je agencija svoje posnetke posredovala v Izraelu prepovedani katarski televiziji Al Jazeera. AP ima sicer po svetu več tisoč strank, ki so naročene na servis agencije.

Poteza naletela na številne kritike

Izraelska poteza je naletela na ostre kritike ZN, ZDA in organizacij za svobodo medijev.

Podpredsednica AP za komunikacije Lauren Easton je sporočila, da je šlo za zlorabo novega izraelskega zakona o tujih medijih. Dodala je, da AP upošteva vse cenzorske zahteve izraelske vojske, ki med drugim prepovedujejo poročanje o podrobnostih premikov izraelske vojske. V spornem primeru pa so prikazovali le dim z ozemlja severne Gaze.

Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Stephane Dujarric je odločitev izraelske vlade glede AP v torek označil za šokantno in dodal, da bi morali novinarjem omogočiti svobodno delo.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je dejala, da ameriška vlada vztraja, da je treba novinarjem omogočiti opravljanje njihovega dela. Ukrep izraelske vlade je po njenih besedah skrb vzbujajoč.

"Zmešalo se jim je. Pa saj to ni Al Jazeera. To je ameriški medij, ki je osvojil 53 Pulitzerjevih nagrad," je na družbenem omrežju X objavil vodja izraelske opozicije Jair Lapid.

Organizacija Novinarji brez meja je sporočila, da gre za škandalozno cenzuro, Združenje Foreign Press pa opozorilo, da gre za najnovejšega v vrsti srhljivih ukrepov izraelske vlade proti medijem.

Izrael tujim medijem od začetka vojne, ki je izbruhnila po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra lani, prepoveduje vstop na območje Gaze. Po navedbah Odbora za zaščito novinarjev poroča je bilo od začetka vojne v Gazi ubitih 95 novinarjev, med njimi 90 Palestincev.

Opremo jim bodo vrnili

Minister za komunikacije Šlomo Karhi je po kritikah na družbenem omrežju X sporočil, da je ukazal vrnitev opreme. Ob tem je pojasnil, da so AP zaplenili opremo, ker je agencija Al Jazeeri poročala o lokacijah izraelskih sil na severu Gaze, navaja španska tiskovna agencija EFE.

Izrael je pred kratkim sprejel nov medijski zakon, ki je usmerjen predvsem proti Al Jazeeri. Med drugim določa, da lahko oblasti zaradi varnosti prekinejo prenose iz Izraela, zaprejo urade tujih medijev in jim zaplenijo opremo. Izraelska vlada je 5. maja zaprla urad Al Jazeere v Jeruzalemu, 14. maja pa njene prostore na Zahodnem bregu. Izrael trdi, da je televizija povezana s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas.