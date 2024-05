Norveška, Irska in Španija bodo Palestino priznale 28. maja

Norveška, Irska in Španija so napovedale, da bodo Palestino priznale 28. maja. Medtem je Izrael na pogovor v domovino že poklical svoja veleposlanika na Norveškem in Irskem.

Jonas Gahr Store je na novinarski konferenci ob naznanitvi odločitve vlade pojasnil, da je vojna v Gazi pokazala, da mora doseganje miru in stabilnosti na Bližnjem vzhodu temeljiti na rešitvi palestinskega vprašanja. Cilj tega priznanja je palestinska država, ki bo "politično kohezivna", je dejal in druge države pozval, naj jim sledijo, poroča britanski BBC.

Store je prepričan, da je rešitev dveh držav v interesu Izraela, ki to sicer zavrača.

Medtem sta tudi Irska in Španija napovedali, da bosta Palestino priznali 28. maja.

Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so marca v skupni izjavi izrazil pripravljenost priznati Palestino, "ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne". Slovenska vlada je pred dvema tednoma začela postopek priznanja, ki ga želi zaključiti do 13. junija. Premier Robert Golob je dopustil možnost, da bi postopek zaključili hitreje.

Izrael na pogovor poklical veleposlanika na Norveškem in Irskem

Izrael je na pogovor v domovino že poklical svoja veleposlanika na Norveškem in Irskem, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil izraelski zunanji minister Izrael Kac.

"Irski in Norveški danes pošiljam ostro sporočilo: Izrael tega ne bo molče gledal. Pravkar sem odredil vrnitev izraelskih veleposlanikov iz Dublina in Osla v Izrael na nadaljnja posvetovanja v Jeruzalem," je dejal Kac.