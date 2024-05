Minister Netanjahuju postavil ultimat: Časa imaš do 8. junija

Izraelska vojska je ponoči v napadu na begunsko taborišče Nuseirat v osrednjem delu Gaze ubila najmanj 20 ljudi. Še devet Palestincev je bilo ubitih v obstreljevanju mesta Gaza na severu enklave. Izraelska vlada tako še naprej zavrača pozive več tisoč protestnikov, ki so v soboto znova zahtevali premirje, ki bi omogočilo vrnitev zajetih talcev. Pomanjkanje jasnega načrta vlade Benjamina Netanjahuja za Gazo povzroča napetosti tudi v vojnem kabinetu.

Kot navaja katarska televizija Al Jazeera, je v izraelskih napadih na Gazo v soboto življenje izgubilo najmanj 64 ljudi. Nič bolj mirno ni bilo ponoči. Iz več delov enklave, vključno z Rafo, prihajajo tudi poročila o kopenskih operacijah izraelskih sil in spopadih s palestinskimi borci.

V luči trajajoče vojne v Gazi se je sinoči na ulicah Tel Aviva znova zbralo več tisoč protivladnih protestnikov. Shod so zaznamovali pozivi k vrnitvi talcev, ki jih je islamistično gibanje Hamas zajelo med napadom na Izrael oktobra lani. Kot so poudarjali demonstranti, je to možno doseči samo s pogajanji.

Pomanjkanje jasnega načrta vlade Benjamina Netanjahuja za Gazo pa povzroča napetosti tudi v vojnem kabinetu, kjer je minister Benny Gantz v soboto zagrozil z odstopom, če vlada ne predstavi rešitev za prihodnost palestinske enklave.

Gantz je postavil ultimat. Foto: Reuters

"Če se Netanjahu odloči popeljati narod v brezno, se bomo umaknili iz vlade, se obrnili k ljudem in oblikovali vlado, ki bo lahko prinesla pravo zmago," je dejal Gantz. Gantz je na tiskovni konferenci napovedal, da se bo njegova opozicijska Stranka narodne enotnosti umaknila iz koalicijske vlade, če načrt za povojno upravljanje Gaze ne bo strnjen in potrjen do 8. junija.