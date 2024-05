Izraelska vojska okrepila napade: današnji spopadi so eni najhujših

Izraelska vojska je danes sporočila, da je okrepila napade na begunsko taborišče Džabalija na severu Gaze, kjer je po lastnih navedbah ubila približno 60 borcev palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Dodala je, da so današnji spopadi eni najhujših na tem območju od začetka vojne v Gazi oktobra lani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael je v začetku januarja sporočil, da je končal operacije za uničenje Hamasa na severu Gaze in obljubil, da se bo sedaj osredotočil na osrednja in južna območja enklave. Toda pred manj kot tednom dni so se v Džabaliji, drugem najbolj naseljenem kraju na severu Gaze, ponovno začeli intenzivni spopadi.

"Do našega prihoda pred nekaj dnevi je imel Hamas popoln nadzor v Džabaliji," je danes sporočila izraelska vojska. Ocenila je, da so novi spopadi verjetno najhujši, s katerimi so se srečali na tem območju od začetka vojne v Gazi.

V napadih je bilo po navedbah izraelske vojske ubitih približno 60 borcev Hamasa, en izraelski vojak pa je bil ranjen. Uničena je bila tudi infrastruktura, ki naj bi jo borci uporabljali. Prebivalci begunskega taborišča so medtem opozorili, da je bil izraelski napad nenavadno silovit in da je bil usmerjen tudi na stanovanjske stavbe in šolo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari je medtem sporočil, da so vojaki na območju Gaze našli trupla treh talcev. Pojasnil je, da so bili talci zajeti 7. oktobra in umorjeni med napadom Hamasa na glasbeni festival Nova, ki je potekal v bližini meje z Gazo.

"Ta strašna izguba je srce parajoča. Vrnili bomo vse naše talce, tako žive kot mrtve," je v odzivu na odkritje trupel dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu.