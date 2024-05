Izrael na ICJ zanikal izvajanje genocida v Gazi

Južna Afrika je na ICJ v začetku meseca vložila prošnjo za začasne ukrepe zaradi izraelskega vdora v Rafo na skrajnem jugu enklave. V njej je sodišče pozvala, naj Izraelu odredi, da se takoj umakne iz mesta in konča vojaško ofenzivo. Zahtevala je tudi, da ICJ Izraelu odredi sprejetje učinkovitih ukrepov za omogočanje neovirane dostave humanitarne pomoči v Gazo.

"Južna Afrika sodišču že četrtič predstavlja sliko, ki nima nič skupnega z dejstvi in okoliščinami," je dejal Noam in dodal, da je vojna v Gazi sicer tragična, a da ne gre za genocid.

V Gazo je sicer danes zjutraj prek ameriškega začasnega pomola prispela prva pomoč, je sporočila ameriška vojska. Izraelske sile so ponoči nadaljevale napade na cilje v enklavi, vključno z Rafo. Palestinska tiskovna agencija Wafa je poročala o številnih smrtnih žrtvah, najmanj enega Palestinca so ubili tudi na zasedenem Zahodnem bregu.



Pomoč bi lahko nekoliko olajšala trpljenje prebivalstva v enklavi, tudi če so Združeni narodi doslej opozarjali, da lahko dobave pomoči po morju ali iz zraka le delno nadomestijo transport po kopnem. Ta je v veliki meri onemogočen zaradi izraelskih omejitev in zasedbe vseh vstopnih točk v uničeno enklavo, hkrati pa hude humanitarne razmere poslabšujejo še nenehni napadi izraelskih sil.

Današnje zaslišanje je del postopka v okviru tožbe, ki jo je Južna Afrika na ICJ vložila konec lanskega leta. V njej Izraelu očita kršenje konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida ter izvajanje genocidnih dejanj proti palestinskemu ljudstvu v Gazi.

ICJ Izraelu ni odredil končanja vojaškega posredovanja

ICJ je januarja Izraelu naložilo sprejetje ukrepov za preprečitev genocida in zagotovitev nujno potrebne humanitarne pomoči v Gazi. Ni pa mu odredilo tudi končanja vojaškega posredovanja v enklavi. Izrael vztraja, da spoštuje mednarodne pravne obveznosti, za obtožbe Južne Afrike pa med drugim pravi, da so popolnoma neutemeljene.

Južna Afrika je svoje argumente v okviru tokratnega zaslišanja predstavila v četrtek. Po njenih navedbah je izraelski genocid v Gazi dosegel novo in grozljivo stopnjo, operacija v Rafi pa je zadnji korak k uničenju Gaze in Palestincev.

Noam: Hamas ima civiliste za živi ščit

Noam je danes izjavil tudi, da se Izrael zelo dobro zaveda velikega števila civilistov, ki so skoncentrirani v Rafi, prav tako pa se dobro zaveda prizadevanj tam vladajočega gibanja Hamas, da bi te civiliste uporabil kot živi ščit. Poudaril je, da Izrael do zdaj v Rafi ni izvedel obsežnega napada, ampak zgolj omejene operacije, navaja AFP.

Mesto ob meji z Egiptom je v zadnjih mesecih postalo zatočišče za več kot milijon Palestincev, ki so tja prebegnili iz drugih delov uničene enklave. Mnogi izmed njih te dni ponovno bežijo, Izrael pa je medtem zasedel tudi mejni prehod z Egiptom in s tem vzpostavil nadzor nad vsemi izstopnimi točkami iz enklave, kjer vlada huda humanitarna kriza, tudi lakota.