Robert Golob za CNN: Vse, kar lahko naredimo, je bolje, kot da ne naredimo nič

Predsednik vlade Robert Golob je gostoval v oddaji Connect the World na CNN, kjer je spregovoril o situaciji v Gazi in na širšem Bližnjem vzhodu ter o slovenskem prizadevanju za priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države. Kot je povedal je podpisal pismo, v katerem je voditelje držav članic EU pozval, naj se pridružijo pri procesu priznavanja Palestine. Prepričan je, da bo EU pomembnejši akter na Bližnjem vzhodu, če bo enotna.

Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so marca v skupni izjavi izrazili pripravljenost priznati Palestino. Vlada Roberta Goloba je prejšnji teden začela postopek za priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države. Postopek želi zaključiti do 13. junija ali še prej.

"Situacija v Gazi je tragična, bolj kot lahko opišejo besede. Kar gledamo zdaj je človeška katastrofa, kakršni še nismo bili priča. Kršene so vse človekove pravice. Vse, kar lahko naredimo, je bolje, kot da ne naredimo nič," je za CNN povedal Golob. Ob tem je podprl poziv Arabske lige, da bi Združeni narodi na palestinska območja čim prej poslali mirovno misijo.

Slovenija je začela postopek za priznanje Palestine z namenom, da pokaže solidarnost s palestinskim ljudstvom in obe strani pozove k dialogu, izpustitvi talcev in končanju ognja ter vzpostavitvi dveh neodvisnih držav. "Po našem mnenju je to edini način za vzpostavitev miru in stabilnosti na Bližnjem vzhodu," je dejal Golob.

Izrael se na pozive mednarodne javnosti k ustavitvi ognja in vzpostavitvi dialoga za pogajalsko mizo ne odziva. Z začetkom postopka za priznanje Palestine želijo po Golobovih besedah spodbuditi dialog med obema stranema.

"Ne samo v Sloveniji, tudi v drugih državah EU lahko opazimo krepitev pritiska javnosti glede Palestine. To bo po mojem mnenju vplivalo na premik stališča o priznanju Palestine pri politikih. Bližajo se evropske volitve in to bi lahko bil trenutek, ki bi palestinskemu ljudstvu lahko prinesel korist," je dejal predsednik vlade.

Golob je voditeljem držav članic EU poslal pismo, v katerem jih poziva, naj se jim pridružijo pri priznanju Palestine. "Le če bomo na evropskem nivoju združeni in enotni, lahko postanemo veliko pomembnejši akter na mednarodni ravni in še posebej na Bližnjem vzhodu. Trenutno je med evropskimi državami še vedno veliko razhajanj in to zagotovo ne pripomore k vzpostavitvi miru na Bližnjem vzhodu. Najprej moramo torej doseči enotnost na evropskem nivoju, potem pa je možno povečati pritisk na obe strani, da ponovno dosežemo mir na Bližnjem vzhodu," je sklenil Golob.

Podpredsednik irske vlade Micheal Martin je v sredo dejal, da bo Dublin Palestino priznal do konca meseca, a da točen datum še ni določen oz. se lahko spremeni. Pri tem je prav tako omenil usklajevanje z drugimi državami. Španski premier Pedro Sanchez bo datum priznanja sporočil prihodnji teden.