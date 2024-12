Rusija naj bi zavzela še dve vasi na vzhodu Ukrajine

Ruska vojska je po navedbah ruskega obrambnega ministrstva zavzela še dve vasi v severovzhodni ukrajinski regiji Harkov in je že skoraj v celoti obkolila mesto Kurahove. Zavzetje tega mesta je eden od pomembnih ciljev ruske vojske v poskusu zavzetja celotne regije Donjeck.

Ruske sile so zavzele vasi Lozova in Krasnoje, ki se nahaja v bližini industrijskega mesta Kurahove. Tega so ruske sile že skoraj obkolile, njegovo zavzetje pa bi bila pomembna zmaga za Rusijo v njenem poskusu zavzetja celotne regije Donjeck.

Rusija je v zadnjih mesecih okrepila svoje operacije na vzhodu Ukrajine, saj želi zavzeti čim več ozemlja, preden januarja novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump prevzame oblast. Trump je obljubil, da bo hitro končal vojno v Ukrajini, ki traja že skoraj tri leta, ni pa podal konkretnih predlogov za prekinitev ognja ali mirovni sporazum.

Rusija trdi, da so letos zavzeli več kot 190 ukrajinskih naselij. Kijev se medtem sooča s pomanjkanjem vojakov in streliva.