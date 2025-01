Mrzel arktični zrak je več kot polovico ZDA v torek pahnil v primež nizkih temperatur. Zimske razmere so dosegle celo skrajni jug, vključno z New Orleansom, kjer so zabeležili najmočnejše sneženje v več desetletjih. V več zveznih državah so zaradi poledice in ledenega dežja zaprli letališča, šole, zdravstvene ustanove in večje prometnice.

Izjemno mrzel zrak je zajel območje, na katerem živi več kot 170 milijonov Američanov. Že v preteklih dneh je prinesel posledice za številne skupnosti, vključno z Washingtonom, kjer so prisego predsednika Donalda Trumpa zaradi nizkih temperatur prestavili v notranjost kongresa.

Soočajo se z nevarno mrzlim vremenom

Nacionalna meteorološka agencija (NWS) je v torek posvarila, da se večji del države sooča z nevarno mrzlim vremenom. Izdala je vremenska opozorila za več delov osmih zveznih držav na jugovzhodu ZDA, kjer bi si lahko obetali rekordno nizke temperature. Te se trenutno v velikem delu države gibljejo okrog 17 stopinj pod povprečjem.

Na ameriškem jugu, zlasti ob zalivski obali, kjer so veliko bolj vajeni zmernega in tropskega vremena, oblasti prebivalce svarijo pred ozeblinami in podhladitvami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V New Orleansu, ki ga večkrat dosežejo tropski orkani, je zapadlo več kot 15 centimetrov snega, kar je več kot dozdajšnji rekord iz leta 1948, je sporočila NWS. Še nekaj centimetrov snega več so namerili zahodno od mesta, kjer so oblasti za več okrožij zvezne države Louisiana prvič izdale opozorilo za snežni metež.

Odpovedali več kot 2.200 poletov

Na letališču v New Orleansu so v torek odpovedali vse komercialne polete, prav tako so vse lete odpovedali v teksaškem Houstonu, v Tallahasseeju na Floridi pa so letališče predčasno zaprli. Skupno so v celotnih ZDA odpovedali več kot 2.200 poletov, še tri tisoč jih je imelo zamude, podatke spletnega sledilnika Flight Aware povzema BBC.

Ekstremen mraz ogroža še več zveznih držav na severu, pa tudi kanadski zvezni državi Ontario in Quebec, kjer bi bil lahko ob mrzlem vetru občutek temperatur do 50 stopinj pod lediščem.

Zimsko neurje je nekaj deset centimetrov snega prineslo še v dele zvezne države New York, kjer je guvernerka Kathy Hochul že v ponedeljek v več deset okrožjih zaradi snega in izjemnega mraza razglasila izredne razmere.

Zaradi mraza naj bi do zdaj umrli štirje ljudje – dva primera z mrazom povezanih smrti preiskujejo v Austinu v Teksasu, o še dveh smrtih zaradi podhladitve pa poročajo iz Georgie in Milwaukeeja.

Vremensko dogajanje na območju povzroča masa arktičnega zraka, ki jo je iz Kanade poneslo globoko proti jugu, v kombinaciji z vlažnim zrakom in nizkim zračnim tlakom.