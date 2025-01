V snežnem neurju, ki je konec tedna zajelo osrednji in vzhodni del ZDA, je umrlo najmanj pet ljudi v štirih zveznih državah, so sporočile tamkajšnje oblasti. Večina jih je življenje izgubila v prometnih nesrečah. Odpovedanih je bilo več kot 2.300 poletov, brez elektrike pa je ostalo okoli 200 tisoč odjemalcev od Misurija do Virginije.