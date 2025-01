ZDA so v nedeljo prizadele obilne snežne padavine in močan veter. Najhuje je v osrednjem delu države, od koder poročajo o prekinjenih prometnih povezavah. Vremenska opozorila veljajo za več kot 60 milijonov Američanov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi neurja je bilo odpovedanih okoli 2.200 poletov, pri 25 tisoč pa so zabeležili zamude. Številne ceste so zaprte, šole pa bodo danes zaprte med drugim na območju prestolnice Washington, v Indiani, Kentuckyju in Virginii.

Foto: Reuters

Lokalne oblasti svarijo ljudi, naj raje ne zapuščajo domov. Ceste so namreč ponekod prekrite z debelo plastjo ledu. Zaradi podrtega drevja so ponekod brez elektrike.

Vremenska opozorila veljajo v več kot 30 zveznih državah, ki so se znašle v primežu obsežnega zimskega neurja. Po napovedih bi lahko neurje s seboj prineslo največje snežne padavine in najhladnejše temperature v več kot desetletju. Ponekod bi lahko zapadlo do 30 centimetrov snega. Na jugu države veljajo še opozorila pred tornadi.

Foto: Reuters

V najmanj sedmih zveznih državah, med njimi v Kansasu, Misuriju in delih New Jerseyja, veljajo izredne razmere, poroča britanski BBC.

Snežne padavine se napovedujejo tudi za Washington, kjer bo danes kongres formalno potrdil zmago novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa. Predsednik predstavniškega doma Mike Johnson je zagotovil, da bo potrjevanje potekalo ne glede na vremenske razmere.