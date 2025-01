Padavine so ponoči zajele vso Slovenijo, tekom dopoldneva bo zlasti v južni polovici Slovenije snežilo, poroča Agencija za okolje (Arso). Največ možnosti za sneg bo po nižinah - na Kočevskem, Notranjskem, Dolenjskem in v Beli krajini, kjer bi lahko zapadlo od pet do 10 centimetrov snega, v višjih legah tudi kakšen centimeter več.

Napovedi meteorologov so se uresničile. Večji del države so ponoči zajele padavine, tekom dopoldneva bo dele Slovenije pobelil sneg. Največ ga bo zapadlo v južni polovici države, med pet in 10 centimetrov.

Na Primorskem bo čez dan pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija, so še zapisali pri Arsu.

Čez dan se bo od severa jasnilo. V soboto bo precej jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

Previdno na cestah

Na prometnoinformacijskem centru zaradi napovedanega poslabšanja vremena voznike opozarjajo, da lahko pričakujejo upočasnjen promet. Ob tem svetujejo, da naj računajo na daljši čas potovanja. Opozarjajo tudi, da bodo na cestah prisotne skupine za pluženje in posipanje cest.