Bo jutri snežilo? #animacija

Vremenska napoved za današnji dan kaže, da bo večinoma oblačno, na zahodu bo rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, na severozahodu okoli tri stopinje Celzija. Kakšno pa bo vreme jutri?

Ponoči se bodo padavine okrepile in proti jutru od severa zajele večji del Slovenije, napoveduje Arso (agencija za okolje). Meja sneženja se bo spuščala, zapihal bo severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5, ob morju okoli 9 stopinj Celzija.

Jutri dopoldne se bodo padavine umikale proti jugu. Po nižinah v notranjosti bo deloma deževalo deloma snežilo, predvsem v južni polovici Slovenije pa večinoma snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Čez dan se bo od severa jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, ob morju do 11 stopinj Celzija.