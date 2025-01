V Sloveniji vsako leto praznujemo 15 praznikov, ki so obenem dela prosti dnevi. Deset jih bo med tednom, dva bosta na soboto, trije pa na nedeljo. Kar štirikrat bodo prazniki podaljšali konec tedna, vseeno pa jih bo manj padlo na delovne dni kot lani.

Prešernov dan, 8. februar, in dan spomina na mrtve, 1. november, bomo v letu 2025 obeležili v soboto, praznična nedelja pa bo poleg velike noči, ki bo tokrat 20. aprila, še 27. aprila, ko obeležujemo dan upora proti okupatorju.

Vsi drugi prazniki se bodo v tem letu zvrstili med tednom. 21. aprila bo dela prost velikonočni ponedeljek, praznik dela, 1. in 2. maj, pa pade na četrtek in petek.

Konec tedna se bo podaljšal še 15. avgusta, ko bo Marijino vnebovzetje v petek, prav tako v petek bo tudi dan reformacije, 31. oktober. Zadnji podaljšan konec tedna se bo zgodil 25. in 26. decembra, ko bomo v četrtek in petek praznovali božič ter dan samostojnosti in enotnosti.

Poleg naštetih praznikov bo dela prost dan tudi sreda, 25. junija, ko obeležujemo dan državnosti.

Varčevalni zakon iz leta 2012 je sicer drugi dan novoletnega praznovanja ukinil, s čimer je želela takratna druga vlada Janeza Janše prispevati k višji gospodarski rasti. Znova se je vrnil na seznam praznikov in dela prostih dni z letom 2017.

Poleg Slovenije je 2. januar praznik in dela prost dan še v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini, Romuniji in na Škotskem. V večini evropskih držav je delovni dan, so pa prebivalci v številnih državah za razliko od Slovenije prosti 6. januarja, na dan svetih treh kraljev.