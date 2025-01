Metka Albreht, Andrej Hauptman, Dejan Kaloh, Vasilij Žbogar, Uroš Urbanija in Pia Zemljič. To je le nekaj znanih Slovencev, ki bodo v letu 2025 obeležili okroglo obletnico 50 let, ki velja za nekakšno prelomnico oziroma ima simbolni pomen prehoda v drugo polovico življenja.

Medtem ko nekaterim praznovanje okroglih obletnic, kot je 50 let, predstavlja stres in zaskrbljenost, se drugi z leti ne obremenjujejo in novo leto življenja pozdravijo z nasmehom in navdušenjem.

Preverili smo, kateri znani obrazi bodo v letošnjem letu praznovali abrahama. Vsi so rojeni leta 1975.

Igralci, glasbeniki, politiki in športniki

Kot prvi med znanimi Slovenci bo okroglo obletnico praznoval samostojni poslanec Dejan Kaloh (1. februar). Istega meseca se bo veselil tudi skladatelj in dirigent Rok Golob (11. februar). V prvi polovici leta bodo jubilej dočakali še novinar in glasbenik Vanja Alič (4. april), igralka Pia Zemljič (6. april), nekdanji minister Jernej Pikalo (30. maj) in televizijska voditeljica Anja Križnik Tomažin (20. junij).

V nadaljevanju leta se jim bodo pridružili še igralec Matija Vastl (19. julij), stilistka in nekdanja manekenka Metka Albreht (31. julij), igralec Primož Pirnat (9. oktober), pisateljica Irena Svetek (29. november) ter novinar in odgovorni urednik Planet TV Uroš Urbanija (21. december). Praznovali bodo tudi raper Klemen Klemen, nekdanji novogoriški župan Klemen Miklavič, nekdanja misica Nataša Abram in antropolog Dan Podjed.

Anjo Križnik Tomažin poznamo kot televizijsko voditeljico in igralko, vodi pa tudi delavnice javnega in poslovnega nastopanja. Foto: Mediaspeed

Politikom, glasbenikom in igralcem se bodo v skupini 50-letnikov pridružili tudi nekateri športniki, ki so že končali tekmovalno kariero. To so nogometni trener Oskar Drobne (6. februar), selektor kolesarske reprezentance Uroš Murn (9. februar), nekdanji hokejski trener Ivo Jan (3. april), nekdanji profesionalni kolesar Andrej Hauptman (5. maj), nekdanji smučarski skakalec in trener Zoran Zupančič (13. avgust) ter najuspešnejši slovenski jadralec Vasilij Žbogar (4. oktober).

Andrej Hauptman kot športni direktor stoji za ekipo UAE Emirates, del katere je tudi Tadej Pogačar. Foto: Mediaspeed

Tudi Bradley Cooper, Angelina Jolie in David Beckham

Veliko abrahamovk in abrahamovcev bo tudi med tujimi zvezdniki. Največ smo jih našteli med igralci in glasbeniki, nekaj pa je tudi politikov in (nekdanjih) športnikov.

Kmalu po novem letu bo okroglo obletnico obeležil igralec Bradley Cooper (5. januar). Proti koncu prihodnjega meseca mu bo sledila igralska kolegica Drew Barrymore (22. februar), nato še Eva Longoria in raper will.i.am (15. marec), pevka Fergie (27. marec), igralec Pedro Pascal (2. april), španski pevec Enrique Iglesias (8. maj), kuharski mojster Jamie Oliver (27. maj), pevka Mel B (29. maj), komik Russell Brand (4. junij) ter igralci Angelina Jolie (4. junij), Linda Cardellini (25. junij) in Tobey Maguire (27. junij).

V drugi polovici leta se jim bo pridružilo še osem zvezdnikov – najprej raper 50 Cent (6. julij) in igralka Charlize Theron (7. avgust), nato glasbenik Redfoo (3. september), pevec Michael Bublé (9. september), igralka Kate Winslet (5. oktober), bobnar Travis Barker (14. november), producent DJ Khaled (26. november) in igralka Milla Jovovich (17. december), kot zadnja pa bo praznovala pevka Sia (18. december).

Angelina Jolie je po osmih letih spora dosegla ločitveni dogovor z nekdanjim možem Bradom Pittom, kar pomeni da sta tudi uradno ločena. Foto: Reuters

Nekaj 50-letnikov smo našteli tudi med tujimi športniki in politiki. Potem ko je lansko leto abrahama praznovala njegova žena, se bo v tem letu jubileja razveselil nekdanji nogometaš David Beckham (2. maj). Od (upokojenih) športnikov bosta praznovala tudi dirkač Ralf Schumacher (30. junij) in golfist Tiger Woods (30. december), med politiki pa smo izbrskali kosovskega predsednika vlade Albina Kurtija (24. marec), nekdanjo britansko premierko Liz Truss (26. julij), ukrajinskega premierja Denisa Šmihalo (15. oktober) in nekdanjega predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela (21. december).

Lani aprila je okroglih 50 let praznovala njegova žena Victoria, letos pa jih bo dočakal še David Beckham. Foto: Guliverimage

