5 nasvetov za lažji prehod na rastlinsko prehrano

1. Določite veganski dan

Prvi korak naj bo majhen, vendar realen cilj. Določite en dan v tednu, ko bo na vašem jedilniku le rastlinska prehrana. To je lahko vedno isti ali pa naključno izbrani dan. Lahko se odločite tudi za več veganskih dni tedensko.

2. Poiščite nadomestke mesa in živalskih proizvodov

Beljakovine v mesu lahko nadomestite z živili, kot so riž, fižol, žitarice itd., meso pa s sojo, sejtanom, tempehom. Poskusite lahko tudi številne veganske pripravke. Mleko boste najlažje nadomestili z različnimi rastlinskimi napitki, kot so mandljev, ovseni, sojin, rižev, kokosov itd. Namesto umešanih jajc si lahko pripravite tofu s soljo, poprom, česnom in čebulo v prahu, kurkumo (ki daje rumeno barvo) ter kvasnimi kosmiči. Jajca v pecivih lahko nadomestite z lanenimi semeni, saj ta z namakanjem v vodi tvorijo sluzasto ovojnico, ki služi kot odlično vezivo. Namesto sira lahko uživate tofu ali pripravljene veganske nadomestke sira na osnovi kokosovega olja, indijskih oreščkov ali čičerike. V trgovinah boste našli celo različne okuse nadomestkov sira, kot so gavda, mocarela, čedar itd.

Meso in druge živalske izdelke lahko zamenjate z okusnimi veganskimi alternativami. Foto: Spar

3. Sestavite jedilnik

Ste pripravljeni na korak naprej? Napišite jedilnik za ves teden ter vključite veganski dan ali več njih. Brez skrbi, če nimate idej, kaj veganskega lahko pripravite. Za vas imamo nekaj odličnih veganskih receptov. Poskusite na primer stir-fry z brokolijem in pečenim tofujem, krepko juho s Spar Veggie klobaso ali testenine iz enega lonca. Za zajtrk ali malico si lahko pripravite avokadov namaz s fermentiranim česnom, za posladek pa gratinirane ajdove štruklje s sojino »skuto«. Še več receptov za okusne veganske jedi poiščite na Jedel.bi.

4. Napišite nakupovalni seznam

Pri pisanju seznama živil si lahko pomagate z aplikacijo SPAR plus. Ustvarite nakupovalne listke, nastavite opomnike in jih pošljite v skupno rabo najbližjim prek aplikacije, SMS-sporočila ali elektronskega sporočila. V aplikaciji lahko preverite tudi, kateri kuponi ugodnosti so vam na voljo, ter jih imate tako vedno pri roki.

5. Pridružite se vege januarju

Veganskih izdelkov ne uživajo le vegani, temveč si jih radi privoščijo celo zapriseženi mesojedci. Pokukajte v Sparov Veganski kotiček, kjer lahko preberete koristne nasvete, izveste številne zanimivosti ter najdete odlične veganske recepte za vsak dan.

Po veganske izdelke se izplača v Spar V Sparu vas čaka širok izbor veganskih izdelkov po ugodnih cenah. Poskusite izdelke SPAR Veggie – ti so popolna izbira za vse, ki cenite rastlinske jedi in pri tem ne sklepate kompromisov pri okusu. Poskrbite pa tudi za zalogo bio sadja in zelenjave, ki ju najdete pod znamko SPAR Natur*pur. Uživajte v vege januarju!

V Sparu vas čaka pestra izbira veganskih in vegetarijanskih izdelkov. Foto: Spar

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.