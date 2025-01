Bodo priključni hibridi letos res vroči? Nekaterim so že prilagodili cene.

Avtomobilski trgovci bodo letos želeli prodati več priključnih hibridov in nekatere znamke so njihove cene že ustrezno prilagodile.

Kot smo že večkrat napovedali, bo letošnje leto v Evropi za avtomobilske proizvajalce zelo pomembno pri iskanju rešitev za nižanje povprečnih izpustov CO2. Pot do tega cilja vodi prek prodaje priključnih avtomobilov. To niso le električni avtomobili, temveč tudi priključni hibridi – ti imajo vsaj teoretično nizek izpust CO2, če uporabnik seveda baterijo redno polni in izkorišča električni doseg avtomobila. Če pa se vozi s prazno baterijo, bosta poraba in izpust CO2 celo višja kot pri neelektrificiranih bencinskih pogonih.

Tudi priključni hibridi lahko uporabijo mestno polnilnico, pri večini avtomobilov pa bo treba kabel dokupiti. Ta stane okrog 300 evrov. Foto: Gregor Pavšič

Večina avtomobilskih znamk ima težave s ponudbo (in prodajo) električnih avtomobilov. Poleg Tesle, ki druge ponudbe nima, sta lahko z lanskim letom dokaj zadovoljna predvsem Volvo in tudi BMW. Ostali bodo rešitev pričakovano iskali prek priključnih hibridov.

Ti so bili do zdaj prodajno v senci električnih pogonov, ker so bili enostavno predragi in premalo učinkoviti. Zdaj se dogaja nasprotno – pri novejših priključnih hibridih je električni doseg že realnih sto kilometrov, skladno s prodajnimi cilji pa so nekateri trgovci že prilagodili tudi cene. Pri Škodi so na primer ceno priključnega hibrida pri kodiaqu do evra natančno izenačili z dizelskim motorjem.

Dolgoročna poraba goriva je pri priključnem hibridu odvisna od pogostosti polnjenja baterije. Foto: Gregor Pavšič

Palec gor: cenejši razvoj za proizvajalca, širša ponudba vozil na trgu, brez bojazni s polnjenjem in dosegom, vsakodnevna vožnja s cenejšo elektriko iz domače vtičnice, možnost parkiranja v mestu (plačilo elektrike namesto parkirnine)

Palec dol: s seboj ves čas vozimo dva motorja, zapletena tehnologija, visoka poraba elektrike in dražji električni kilometri, ponekod manjši prtljažnik (če je baterija pod njim), slabši izkoristek prostora, obremenjenost baterije oziroma visoko število polnilnih ciklov

V Evropi so lani prodali 952 tisoč priključnih hibridov, kar je bilo slabe štiri odstotke (-3,9 odstotka) manj kot predlani. PHEV predstavlja slabo tretjino vseh priključnih avtomobilov in je tako še občutno podrejen polno električnim pogonom. Tržni delež PHEV v Evropi znaša sedem odstotkov.

Japonski SUV v Evropi prvič s priključnim kablom

Tako smo se v Sloveniji pred dnevi prvič usedli tudi v Hondin priključni hibrid. Tak pogon za športni terenec C-RV sicer ni novost, le da je do zdaj v Evropi niso ponujali. Z letom 2025 se je tako japonska znamka priključila tistim, ki priključne hibride že ponujajo. Kapaciteta baterije je 19 kilovatnih ur (kWh), kar naj bi ponujalo vsaj od 50 do 60 kilometrov električnega dosega. Kako se tak C-RV znajde v praksi, bomo poročali kmalu po obsežnejšem testu.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Koliko tisočakov razlike med hibridi?

Priključnohibridni C-RV je bil iztočnica za pregled avtomobilskega trga v Sloveniji. Tak pogon je pri C-RV od štiri do šest tisoč evrov dražji od klasičnega samopolnilnega hibrida. Ker gre za cene okrog 50 tisoč evrov, je doplačilo nekaj tisočakov lahko za marsikoga celo smiselno.

Nekaj pomenijo že omenjene ugodnosti, marsikaj tudi izdatnejša električna vožnja. Po oceni trgovcev bodo letno v Sloveniji prodali okrog sto vozil C-RV, približno tretjina bo takih s priključnohibridnim pogonom.

Kako so se že prilagodili trgovci?

V povprečju so priključni hibridi nekoliko dražji od samopolnilnih, kar je zavoljo dodatne tehnologije in predvsem nekajkrat (desetkrat) večje kapacitete baterije tudi razumljivo. Razlika okrog štiri ali pet tisoč evrov je trenutno sprejemljiva in velja za povprečje na trgu. Pri nekaterih znamkah so razlike tudi še večje, in sicer lahko presegajo deset tisoč evrov. Primerjava je sicer objektivno težka, saj priključni hibrid navadno prinaša zmogljivejši pogon, pogosto (ne pa nujno) tudi štirikolesni pogon. S tako izbiro kupec torej dobi še nekaj več.