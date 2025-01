Kdo je KiKi?



Foto: Bojan Puhek Laetitia Pohl. Umetniško ime KiKi izvira iz njenega otroštva, saj so jo tako klicali njeni prijatelji.



Nastopila je na številnih glasbenih tekmovanjih in festivalih, odskočna deska pa je bil zagotovo festival Slovenska nota leta 2021, na katerem se je s pesmijo Punčka iz papirja uvrstila na drugo mesto.



Z njo smo se pogovarjali na medijskem druženju po snemanju oddaje Ema pred Emo, ki bo na sporedu 25. januarja. Po oddaji bomo lahko prvič prisluhnili vsem skladbam, objavili jih bodo na spletnem portalu RTV 365.

Diplomantka dramaturgije in scenskih umetnosti se predstavlja kot alternativna glasbenica. Za sabo ima že vrsto uspešnih tekmovanj, leta 2023 pa je izdala tudi svoj prvi album z naslovom KRiki. Na njem je 12 pesmi, avtorica vseh pa je mlada pevka.

Pesem O-ou!, s katero se bo KiKi predstavila na letošnji Emi, je zavita v tančico skrivnosti. Pevka pravi, da se od preostalih razlikuje v tem, da je zelo neobičajna. "Imam čuden komad (smeh, op. p.). Ne na slab način, ampak je zelo nenavaden. To mi je všeč," nam pove.

Kot pravi, je pesem vsaj na začetku v njenem stilu, refren pa je malo drugačen: "Ne vem, ali sem že kdaj napisala kaj takšnega. Konec pesmi eskalira v neko 'razpaljotko' oziroma povsem druge vode. Čisto na koncu pa se vrnemo na klasičen začetek. Pesem spominja na živčni zlom."

Uresničitev sanj, a ne otroških

Nacionalni evrovizijski izbor podrobneje spremlja od leta 2019, ko sta zmagala Zala in Gašper. "Kot otrok Eme nisem spremljala. Z njo sem se prvič srečala leta 2012, ko sta nastopili dvojčici Eva in Nika Prusnik s pesmijo Konichiwa. Pesem so v osnovni šoli peli vsi moji sošolci, meni pa ni bilo jasno, katera pesem je to in kje so jo slišali," pove. Za marsikoga nastop na tem tekmovanju predstavlja uresničitev otroških sanj, KiKi pa pravi, da gre za "sanje, ki so se mi uresničile, četudi niso otroške".

Foto: Bojan Puhek Nastop na Emi zanjo predstavlja največji korak na njeni dosedanji glasbeni poti. "Pa ne samo zaradi tega, ker gre za veliko tekmovanje, ki se predvaja na nacionalni televiziji, ampak predvsem zato, ker se mi zdi, da je moja glasba ravno prava za to tekmovanje. Podobna zadeva je bila že Slovenska nota, ki je kot mini Ema. Super se mi zdi, da lahko svojo glasbo predstavim na takšnem tekmovanju," nam je povedala v pogovoru.

Ponovno vrnitev Eme po dvoletnem premoru pozdravlja: "Interni izbor je stvar odločitve. V Avstriji vem, da ga imajo vsako leto. Se mi pa zdi bolj pravično in tudi zabavno, da ljudje vidijo, kaj ponuja slovenski glasbeni trg, tako da se organizira Ema."

Ji nastop na Emi predstavlja velik finančni zalogaj?



"Kot oseba, ki ni profesionalna glasbenica, si ne morem privoščiti, da bi v nastop vložila ogromno denarja. Je pa zalogaj velik, če hočeš, da je nastop videti dobro. Jaz bi sicer naredila res ekstra šov, ampak z mojimi finančnimi zmožnostmi naredim toliko, kot lahko. Če hočeš biti kot July Jones, je to zelo drago."

Največjo konkurenco na letošnjem izboru ji predstavljata Klemen Slakonja in July Jones. "Zdi se mi, da bomo na koncu za zmago izbirali med njima. Sicer sem pa navdušena nad vsemi tekmovalci, saj mislim, da smo zelo raznovrstni. To mi je noro všeč," pravi 23-letnica.

Od preteklih izvajalcev, ki smo jih poslali na Evrovizijo, sta jo najbolj navdušila že prej omenjena Zala in Gašper, kar je povezano s tem, da se je ravno takrat navdušila nad tem tekmovanjem. "Pa tudi Raiven, ker je bila drugačna. In Sestre, ki veljajo za nekakšne ikone, legende," še pove.

KiKi v družbi Zvezdane Novaković (ZveN), ki se bo na tekmovanju predstavila s pesmijo Divja. Foto: Bojan Puhek

