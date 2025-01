Metalci na slovenskem nacionalnem izboru za Evrovizijo niso prav pogost pojav. Se je pa v letošnji izbor izvajalcev uspelo uvrstiti šestčlanski skupini RAI, ki se bo gledalcem predstavila s skladbo Frederick's Dead. Ta je nastala povsem spontano in ravno pravi čas, da so se prijavili na izbor. V pogovoru za Siol.net so nam zaupali, da bodo v letošnje tekmovanje vpeljali novost, ki jo nismo videli še nikoli: "Najbrž bo prvič na Emi prisoten triosminski taktovski način. Upamo si trditi, da takšnega komada na Emi še ni bilo."

Kdo so RAI?



Foto: Mediaspeed Vanja R. Vrtovec, bobnar Maj Kobilica, kitarista Mile Vrbica in Filip Furlani, basist Urban Žiberna ter Tomaž Vrtovec na klaviaturah.



Mladi glasbeniki so do zdaj izdali dve skladbi, v katerih se, kot pravijo, poigravajo s pravili, žanri in občutki.



Z njimi smo se pogovarjali na medijskem druženju po snemanju oddaje Ema pred Emo, ki bo na sporedu 25. januarja. Po oddaji bomo lahko prvič prisluhnili vsem skladbam, objavili jih bodo na spletnem portalu RTV 365. Šestčlanska progresivna rokersko-metalska skupina, ki jo sestavljajo vokalist, bobnar, kitaristain, basistterna klaviaturah.Mladi glasbeniki so do zdaj izdali dve skladbi, v katerih se, kot pravijo, poigravajo s pravili, žanri in občutki.Z njimi smo se pogovarjali na medijskem druženju po snemanju oddaje Ema pred Emo, ki bo na sporedu 25. januarja. Po oddaji bomo lahko prvič prisluhnili vsem skladbam, objavili jih bodo na spletnem portalu RTV 365.

Pesem Frederick's Dead je po besedah članov nastala povsem naključno in ravno pravi čas, da so se lahko z njo prijavili na Emo. Ta bo na sporedu 1. februarja, ko bom znan predstavnik Slovenije na prihodnji Evroviziji v švicarskem Baslu. Kot pravijo, pesem opisuje kaotično stanje sveta in bo precej zanimiva mešanica stilov. "Najbrž bo prvič na Emi prisoten triosminski taktovski način. Upamo si trditi, da takšnega komada na Emi še ni bilo," so povedali v pogovoru za Siol.net.

Za nastop pripravljajo posebno koreografijo, kar pa ne pomeni, da bodo na odru plesali: "Bolj gre za to, da rokersko-metalska skupina, kot je naša, nima veliko izkušenj s pripravljanjem koreografij in korakov, po navadi se gibanje razvije organsko. Tako da nam to predstavlja precej unikaten izziv."

Za bend njihove velikosti je nastop velik finančni zalogaj

Veseli jih, da so se na RTV Slovenija po dveh letih odločili, da Emo vrnejo na spored oddaj, saj tako tudi "začetniki oziroma še neuveljavljeni izvajalci, kot smo mi, dobijo priložnost, da se predstavijo". Uvrstitev na tekmovanje jim predstavlja lepo priložnost, da kot skupina pokažejo, kaj ustvarjajo in kaj simbolizirajo.

Kdo izmed preostalih tekmovalcev jim predstavlja največjo konkurenco?



"Definitivno Klemen Slakonja, zaradi njegove prepoznavnosti. So pa tudi vsi drugi zelo sposobni. Upamo si trditi, da je vsak od njih vreden nasprotnik. Lepo je na Emi videti več takšnih, kot smo mi, torej začetnikov in še neuveljavljenih izvajalcev. Super je videti tudi raznolikost v žanrih. Vsak ima nekaj posebnega. Zdi se nam, da je bil to do zdaj bolj redek pojav, letos pa je zelo aktualno."

Med preteklimi slovenskimi izvajalci, ki so nas zastopali na Evroviziji, sta se jim najbolj vtisnili v spomin skupini Sestre ter Pepel in kri. Zaradi njihove mladosti pa tudi skupina LPS s skladbo Disko, ki nas je zastopala leta 2022. "Kolikor so bili zelen bend, začetniški, še dosti mlajši kot mi, je bilo zelo impresivno, kako so se na koncu izkazali. Vidimo manjšo podobnost z nami, zato so nas zelo navdušili," so še dejali.

Preberite tudi: