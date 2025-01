Slovaške opozicijske stranke so danes umaknile zahtevo za glasovanje o nezaupnici vladi premierja Roberta Fica. Opozicija je zahtevo umaknila, potem ko se je Fico odločil, da bo seja parlamenta zaprta za javnost. Ob tem je opozicija napovedala, da bo v bližnji prihodnosti znova zahtevala glasovanje o nezaupnici.

Po uvodnih nastopih Fica in vodje opozicijske stranke Progresivna Slovaška (PS) Michala Šimečke se je razprava na parlamentarni seji na zahtevo premierja nadaljevala za zaprtimi vrati. Kot je pojasnil Fico, se je za zaprto sejo odločil, saj je na njej predstavil poročilo, ki je vsebovalo zaupne podatke.

Do Ficove odločitve so bile kritične opozicijske stranke, Šimečka pa jo je označil za škandal in neverjetno sramoto, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr.

"Premier se boji razpravljati o svojih neuspehih. Zahteval je zaprto sejo parlamenta. Ne želi, da bi javnost vedela, o čem se pogovarjamo. Koalicija je odobrila razpravo o zaupnem poročilu ter izključitev medijev in javnosti iz dvorane," je dodal vodja slovaške opozicije.

Opozicija je Fica prav tako obtožila, da pripravlja temelje za izstop Slovaške iz EU. Fico pa je na drugi strani obtožil opozicijo, da načrtuje proteste, ki bi lahko ohromili delo njegove vlade, poroča tiskovna agencija Reuters.

Zaradi odločitve Fica o zaprti seji je opozicija umaknila zahtevo za glasovanje o nezaupnici. Po napovedih nezaupnica Ficu sicer ne bi bila izglasovana, saj opozicija nima potrebnih 76 glasov. Kljub temu so napovedali, da bodo v prihodnosti znova zahtevali glasovanje o nezaupnici.