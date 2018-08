Liga EBEL vse manj slovenska. V zraku še nekaj vprašanj.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

SLOVENSKI REPREZENTANTI IN NJIHOVE KLUBSKE PRIHODNOSTI

Od reprezentantov, ki so v lanski sezoni sodelovali na kateri od večjih akcij (olimpijske igre, svetovno prvenstvo), bosta v ligi EBEL igrala le dva: Anže Kuralt in Ken Ograjenšek (na fotografiji oba skrajno desno).

Začetki sezon v evropskih hokejskih ligah že pošteno trkajo na vrata. Prihodnji teden bosta v hokejski ligi prvakov že na delu Matija Pintarič in Jan Muršak, v začetku septembra bosta novo sezono v KHL začela pisati Robert Sabolič in Rok Tičar, kaj kmalu se bodo v bitko spustili še drugi. Preverili smo, kje vse bodo drsali slovenski legionarji, ki so v zadnjem tekmovalnem obdobju oblekli reprezentančni dres na vsaj eni od večjih akcij - olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu.

Večina reprezentantov je že razrešila vprašanje klubske prihodnosti, nekaj vprašanj pa je še v zraku. Rise bomo spremljali v Rusiji, Švici, Nemčiji, Franciji, Avstriji, čez lužo, na Češkem, Danskem, Madžarskem, pa tudi v domačih klubih. Če smo bili v zadnjih letih vajeni, da jih je kopica drsala v razširjenem avstrijskem prvenstvu, jih bo tam v prihodnjem tekmovalnem obdobju le peščica. Liga EBEL je "vse manj slovenska", pa čeprav v svoji globini v resnici to nikoli ni bila (tudi v obdobjih HK Jesenice in HDD Olimpija), saj niti vlečejo Avstrijci.

Že po slovesu drugega slovenskega kolektiva od lige EBEL (HDD Olimpija) po sezoni 2016/17 je številka upadla. Lani je bilo med EBEL-ligaši še deset Slovencev, zdaj so le še štirje: Ken Ograjenšek (Graz 99ers), Anže Kuralt (Szekesfehervar), Nik Simšič in Mark Čepon (Medveščak Zagreb). Odšli so Luka Gračnar, Mitja Robar, Žiga Pance, Aleš Mušič, Luka Vidmar, Miha Štebih ...

Bomo pa zato imeli kar štiri predstavnike med češko elito, to so Blaž Gregorc (Sparta Praga), Sabahudin Kovačević, Matic Podlipnik (oba Karlovy Vary) in Gašper Krošelj (Mlada Boleslav.). Lani je tam redno drsal le Gregorc. Po dolgem času imamo spet hokejista med švicarsko elito, za Bern igra Jan Muršak.

Vratarji Luka Gračnar (?) – 24-letnik se je po osmih sezonah moral posloviti od dresa podprvaka lige EBEL Red Bull Salzburga, pri katerem se je kalil od 16. leta. Kot je julija povedal med pogovorom s Sportalom, si želi ostati na ravni lige EBEL. Kje bo nadaljeval kariero, uradno še ni znano. Sportal Luka Gračnar še ni bil v takšnem položaju: "Nimam izkušenj, kaj je prav in kaj narobe" Gašper Krošelj se je preselil med češko elito. Foto: HZS/Drago Cvetanovič Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, češka Extraliga) – Zadnje čase prvemu vratarju slovenske reprezentance je uspel preboj vse do češke elite. Iz danskega kluba Rødovre Mighty Bulls se je preselil k extraligašu Mlada Boleslav, ki ima težave z vratarji. Krošelj se je s klubom dogovoril za nekajmesečno sodelovanje, če se bo dokazal, bo vodstvo češkega prvoligaša pogodbo z njim podaljšalo do konca sezone. Sportal Gašper Krošelj se seli med češko elito Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus) – Prihodnjo sezono bo še naprej branil za francoski Rouen, ki mu je izdatno pomagal do naslova francoskega prvaka. Z zmaji je sodelovanje za eno sezono podaljšal tik pred začetkom aprilskega svetovnega prvenstva, ki se je zanj zaradi poškodbe rebra končalo, še preden se je dobro začelo. Po poškodbi ga je kot tretji vratar zamenjal mladi Jeseničan Žiga Kogovšek. Rok Stojanovič (Lyon, Saxoprint Ligue Magnus) – Gorenjec, ki je v lanski sezoni prvič okusil članski hokej zunaj Slovenije, bo tudi v prihodnje igral v Franciji. Z Lyonom, s katerim je letos obstal v četrtfinalu, ima pogodbo še za eno sezono.

Branilci Blaž Gregorc bo še naprej igral v kakovostni češki prvi ligi. Foto: HZS/Drago Cvetanovič Blaž Gregorc (Sparta Praga, češka Extraliga) – Zadnjih pet sezon je preživel v elitni češki ligi, v kateri bo drsal še naprej, a bo nosil drug dres kot lani. Zadnji dve sezoni je igral za Mountfield Hradec Kralove, pred tem tri sezone za Pardubice, zdaj pa je član praške Sparte. Sabahudin Kovačević, Matic Podlipnik (Karlovy Vary, češka Extraliga) – Oba slovenska branilca sta na prvenstvo prišla neposredno iz kluba Karlovy Vary, ki sta mu na Češkem pomagala do preboja v Extraligo. Oba sta imela s kolektivom, ki se je ekspresno vrnil med elito, pogodbo podpisano do konca zadnje sezone. Po SP je prišla odlična novica, da v klubu še vedno računajo nanju, tako da bosta v prihodnje oba premierno zaigrala med češko klubsko smetano. Aleš Kranjc (HK SŽ Olimpija, Alpska liga) – Najstarejši član slovenske odprave na zadnjem svetovnem prvenstvu je v zadnji sezon uspešno zastopal barve nemškega drugoligaša Eispiraten Crimmitschau, s katerim ga je pogodba vezala do konca zadnje sezone. Pojavljale so se govorice, da bi 36-letnik lahko ostal v Nemčiji, omenjala se je tudi vrnitev na Jesenici, a uresničil se je drugačen scenarij. Gorenjec je okrepil obrambo večnega tekmeca železarjev Olimpijo (HK SŽ Olimpija). Aleksandar Magovac (Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus) – Debitant na članskih svetovnih prvenstvih se je na Madžarskem večino časa dobro znašel. Bil je eden od treh aktivnih igralcev na slovenskem seznamu, ki so na prvenstvo prišli iz domačih klubov. V zadnji sezoni je nosil dres HDD Sij Acroni Jesenice, zdaj pa brani barve francoskega podprvaka Grenobla, ki ga kot trener vodi Edo Terglav. V francoski prvi ligi bo igral še eden od kandidatov za SP in v zadnji sezoni soigralec Magovca, branilec Miha Logar, ki bo pomagal Strasbourgu. Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM) – Izkušeni branilec bo še četrto sezono zapored igral v drugi češki ligi, še tretje leto zapored bo nosil dres Čeških Budejovic, s katerimi je sodelovanje za eno leto podaljšal v začetku aprila. Želja 33-letnika je preboj v elitno ligo. Po dolgih letih na Češkem se je Jurij Repe preselil na Dansko. Foto: HZS/Drago Cvetanovič Jurij Repe (Herning Blue Fox, Metal Ligaen) – Repe je z dvema sezonama premora vse od sezone 2009/2010 igral na Češkem, večino časa za drugoligaša Kladno. Zdaj se je preselil v Skandinavijo, kamor ga je na izkušnjo povabil danski Herning. V drugi češki ligi bo kariero nadaljeval v zadnjem času največji reprezentančni osmoljenec Miha Štebih, ki se je vrnil v Duklo Jihlavo. Mitja Robar (?) – Eden od starejše garde slovenskih reprezentantov je po olimpijskih igrah zaradi operacije kile izpustil svetovno prvenstvo na Madžarskem. 35-letnik pravi, da ima še vedno voljo za nadaljevanje kariere. O reprezentančni prihodnosti se bo še pogovoril s selektorjem, odgovorov o tem, kje bo nadaljeval klubsko kariero, pa uradno še ni. Sportal Agent še ni, o reprezentanci se bo pogovoril s selektorjem Luka Vidmar (?) – Ljubljančan je zadnjo sezono preživel v ligi EBEL, v kateri je zaigral sploh prvič. Z madžarskim Szekesfehervarjem se jim ni uspelo prebiti v končnico. Kakšna bo njegova prihodnost, uradno ni znano.

Napadalci Luka Bašič (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga) – Eden od treh hokejistov, ki so na Madžarsko prišli iz slovenskih klubov, je v zadnji sezoni igral za državnega prvaka HDD Sij Acroni Jesenice. Za železarje bo igral tudi v prihodnji sezoni. Jan Drozg (Shawinigan Cataractes, liga QMJHL) – Debitant na prvenstvih je večino lanske sezone preživel v najkakovostnejši mladinski ligi na svetu pri Shawinigan Cataractes, nato odšel na preizkušnjo v ligo AHL, v kateri je tudi odigral eno srečanje. Želel bi si ostati na ravni lige AHL, a bo tudi v prihodnje branil barve Shawinigan Cataractes. Boštjan Goličič je v Franciji že povsem domač. Foto: Vid Ponikvar Boštjan Goličič (Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus) – Gorenjski napadalec bo še sedmo sezono zapored vztrajal v francoski prvi ligi. Med svetovnim prvenstvom na Madžarskem je postalo jasno, da bo tudi v prihodnji sezoni nosil dres aktualnega podprvaka Grenobla, nad katerim bdi trener Edo Terglav. Andrej Hebar (UTE Ujpest, liga Erste) – Eden od treh, ki so na svetovnem prvenstvu zaigrali s popotnico klubske sezone v domačem okolju, je zadnje leto spet igral doma pri HK SŽ Olimpija. Pri tej so pred novim tekmovalnim obdobjem dejali, da se seli na Madžarsko, po nekaterih informacijah je obstajala celo možnost, da bi ostal v Sloveniji, a se to ni zgodilo. Hebar se je vrnil na Madžarsko, h klubu Ute Ujpest, s katerim bo igral v tamkajšnji ligi Erste. Njegov dres je nosil že v sezoni 2016/17, lep čas tam že brani Aleš Sila, zanj pa bo še naprej igral napadalec Anže Ropret. Žiga Jeglič (?) – Zadnjo sezono je začel pri Torpedu iz Nižnega Novgoroda, predčasno pa (zaradi dopinškega prekrška na olimpijskih igrah) končal pri Neftehimiku iz Nižnekamska. Trenutno še služi osemmesečno prepoved igranja. Kam ga bo odnesla prihodnost, uradno ni znano. Sportal Znano je, kakšna kazen je za olimpijski lapsus doletela Jegliča Anže Kuralt (Szekesfehervar, liga EBEL) – Zadnjih pet sezon je igral v francoski prvi ligi Saxoprint Ligue Magnus, kjer je zadnje leto nosil dres Amiensa, pri katerem pa ni ostal. Vrnil se je v ligo EBEL, pomagal bo madžarskemu Szekesfehervarju. Jan Muršak - po dolgem času spet Slovenec med švicarsko smetano. Foto: Vid Ponikvar Jan Muršak (Bern, liga NLA) - V zadnjem času slovenski kapetan je januarja po štirih letih in pol zapustil Rusijo in Kontinentalno hokejsko ligo ter se preselil na Švedsko, kjer je spet začel uživati v hokeju. A tam ni ostal. Preselil se je v Švico, kjer se bo prvič preizkusil v elitni ligi NLA. Nosil bo dres Berna. Sportal Slovenski kapetan o novem izzivu: Odločil sem se po tehtnem premisleku Aleš Mušič (HK SŽ Olimpija, Alpska liga) – Sploh prvič v karieri se je lani zaradi pretresov v matični Olimpiji preselil v tujino, kjer za Szekesfehervar igral v razširjenem avstrijskem prvenstvu. Vrnil se je v domovino, zaigral bo za HK SŽ Olimpija v Alpski ligi. Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL) – Celjski napadalec bo vztrajal v razširjenem avstrijskem prvenstvu, pri Gradcu, h kateremu se je preselil pred dvema letoma. 26-letnik je bil eden redkih hokejistov, s katerim je kolektiv iz avstrijske Štajerske po sezoni, ko niso ujeli končnice, podaljšal sodelovanje. Žiga Pance (DVTK Jegesmedvék, slovaška Tipsport Liga) – 29-letnik je zadnje desetletje preživel v ligi EBEL, v kateri je igral za Olimpijo, Bolzano, Beljak, Celovec, nazadnje pa Dornbirn. Po desetletju mu ni uspelo ostati med EBEL-ligaško druščino, preselil se je na Madžarsko k moštvu DVTK Jegesmedvék, s katerim bo igral v slovaški prvi ligi. David Rodman se je vrnil domov. Foto: HDD Jesenice, Drago Cvetanovič David Rodman (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga) – Zadnjo sezono je preživel pri francoskem podprvaku Grenoblu, ki ga vodi Edo Terglav, in bil eden od najvidnejših členov moštva, a v prihodnje ne bo več nosil njegovega dresa. 34-letnik, ki je zaigral na OI, ne pa na SP, se je vrnil domov, k HDD Sij Acroni Jesenice, s katerim bo igral v Alpski ligi. Marcel Rodman (konec kariere) – Zadnja tri leta je drsal v drugi nemški ligi, v zadnji sezoni za Tölzer Löwen. Po 17 sezonah se je odločil končati bogato kariero, a ostaja trdno v hokeju. Postal je pomočnik trenerja pri Medveščaku iz Zagreba, pri katerem bdi nad hokejskimi operacijami. Anže Ropret (UTE Ujpesti, liga Erste) – Eden od bolj domačih na zadnjem prvenstvu na Madžarskem je bil Ropret, ki bo še tretje leto zapored drsal pri vzhodnih sosedih, v ligi Erste pri Ujpesti TE. Ropreta so pri Olimpiji povezovali z vrnitvijo med zmaje, a se za sodelovanja niso dogovorili. 28-letnik bo imel še naprej slovensko družbo, vrata Ute brani Aleš Sila, v napad pa se je vrnil Andrej Hebar. Robert Sabolič bo eden od dveh Slovencev v ligi KHL. Foto: HZS/Drago Cvetanovič Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL) – Zadnji dve sezoni je drsal v Kontinentalni hokejski ligi. Svoje popotovanje v KHL je začel pri Admiralu iz Vladivostoka, sredi zadnje sezone pa se je preselil k Torpedu iz Nižnega Novgoroda, kjer bo ostal še eno sezono. Pogodba se mu še ni iztekla, kot smo sprva zapisali. S soigralci Torpeda je zadnjo sezono končal v prvem krogu končnice. Rok Tičar (Kunlun Red Star, liga KHL) – V zadnji sezoni je v Kontinentalni hokejski ligi zamenjal tri klube. Začel je pri Avtomobilistu Jekaterinburgu, nadaljeval pri Torpedu iz Nižnega Novgoroda, končal pa pri Sibiru iz Novosibirska. Pred dnevi je postalo uradno, da ostaja v lihi KHL, a se seli na Kitajsko. Nosil bo dres tamkajšnjega Kunlun Red Star. Sportal Rok Tičar se seli na Kitajsko Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL) – Kapetan Slovenije na svetovnem prvenstvu je bil v zadnji sezoni eden od ključnih igralcev nemškega prvoligaša Fischtown Pinguins, s katerim je že med sezono podaljšal sodelovanje še za dve leti. V prihodnje bo imel v klubu slovensko družbo, saj se v Bremerhaven seli njegov kolega iz reprezentančnega napada Miha Verlič. Jan Urbas in Miha Verlič sta spet klubska soigralca. Pred časom sta skupaj igrala za Beljak, danes za Bremerhaven. Foto: Sportida Miha Verlič (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL) – Po osmih sezonah v ligi EBEL – zadnja tri leta je preživel v Beljaku – bo zamenjal tekmovalno raven. Štajerski napadalec, ki je ob koncu lanskega tekmovalnega obdobja dobil priložnost za spoznavanje finske elite (JYP Jyväskylä), se seli v najkakovostnejšo nemško ligo. Pri Fischtown Pinguins iz Bremerhavna bo moči združil s soigralcem v reprezentančnem napadu Janom Urbasom. Verlič se je s kolektivom, ki ga je v zadnji sezoni v četrtfinalu izločil prvak München, dogovoril za dveletno sodelovanje.