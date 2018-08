Pomota: Stanleyjev pokal pripotoval v napačno mesto

V letih 2012 in 2014 smo ga po zaslugi Anžeta Kopitarja in njegovega kluba Los Angeles Kings dočakali tudi v Sloveniji, letos ga v svojih domačih krajih predstavljajo člani Washington Capitals, ki so se junija razveselili sploh prvega naslova prvaka v ligi NHL.



Ko moštvo najkakovostnejše hokejske lige na svetu osvoji naslov, v podstavek Stanleyjevega pokala vgravirajo imena vseh hokejistov zmagovite ekipe, nato pa imajo ti in tudi vsi preostali člani moštva pravico dan preživeti s pokalom.

Osnova je skleda za vrtnice

Danes slavni pokal je leta 1892 kupil Anglež sir Frederick Arthur Stanley, ki je bil med letoma 1888 in 1893 guverner Kanade. Lord Stanley je pokal namenil najboljšemu amaterskemu kanadskemu hokejskemu moštvu, kasneje, ob ustanovitvi leta 1917, pa je pokal prevzela profesionalna hokejska liga NHL. Osnova pokala je dekorativna skleda za vrtnice, danes pa ga krasi visok podstavek z vgraviranimi imeni vseh zmagovalcev.

Novosibirsk namesto Novokuzneck

Ena najstarejših trofej v ameriškem profesionalnem športu - hokejskemu prvaku v Severni Ameriki so jo prvič podelili leta 1892 - je doživela že marsikaj. Tudi letos ni nič drugače. Stanley je na svoji poti obiskal že kopico držav in služil v najrazličnejše namene. Je pa tudi zašel s poti, a spodrsljaj ni pokvaril zabave ruskega branilca Dmitrija Orlova.

Dmitrij Orlov je Stanleyjev pokal dočakal z zamudo, a to ni pokvarilo zabave:

To celebrate Novakuznetsk's 400th birthday. There is no better way than to fly the #stanleycup in by helicopter. @Capitals @orlov_09 returns home with hockey's silver chalice. @NHL @HockeyHallFame pic.twitter.com/AQcCtwSHYJ — Philip Pritchard (@keeperofthecup) August 17, 2018

27-letnik ima korenine v Novokuznecku v Rusiji, kjer je čakal na hokejski sveti gral, a ta je po poročanju ruskih medijev po pomoti pristal v napačnem mestu. S svojim skrbnikom, ki pazi, da Stanley ne utrpi poškodb, je obiskal Novosibirsk. Mesti sta oddaljeni okoli 300 kilometrov zračne linije, tako da je moral Orlov praznovanje nekoliko zamakniti, a zabava ni bila nič manjša. Pokal je najprej na ogled postavil v zabaviščnem parku, sledila pa je zasebna zabava.

Še preden je Stanley prišel v roke Orlova, ga je v Čeljabinsku na ogled postavil odlični ruski napadalec Jevgenij Kuznecov. In iz njega postregel tradicionalne ruske knedlje.

Na Bavarskem je vratar Philipp Grubauer lovoriko razkazal tudi štirinožnim prijateljicam.

Nicklas Backstrom si je na Švedskem z družino iz Stanleyjevega pokala privoščil zajtrk. Otroka sta si že navsezgodaj zaželela sladoled, osrednji napadalec pa jima je ustregel. Pokal je bil nato na ogled v dvorani Nickback Arena, ki je dobila ime po članu Washingtona, dan pa so končali na čolnu na Baltiku.

Prvič je Stanleyjev pokal pripotoval na Dansko, za to je bil zaslužen Lars Eller, ki se je z njim, prijatelji in ljubitelji hokeja veselil v rodnem mestu Rodovre, pa tudi na drsališču, kjer je naredil nemalo kilometrov.

Napadalec Tom Wilson je v Torontu z njim telovadil.

Vratar Braden Holtby ga je odpeljal na družinsko farmo v mestu Marshalla v Saskatchewanu.

Že v začetku julija pa je imel veliko zabavo v domači Moskvi kapetan in novopečeni očka Aleksander Ovečkin.

Aleksander Ovečkin je Stanleyjev pokal na ogled postavil julija med svetovnim nogometnim prvenstvom v Rusiji. Foto: Reuters

