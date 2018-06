Slavni Stanleyjev pokal: od cvetličnega lonca do avtokleparske delavnice

Anže Kopitar je Stanleyjev pokal odpeljal na zmenek na Bled ... Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ko moštvo v ligi NHL osvoji naslov prvaka, v podstavek Stanleyjevega pokala vgravirajo imena vseh hokejistov zmagovite ekipe, nato pa imajo ti in tudi vsi preostali člani moštva pravico 24 ur preživeti s pokalom. Stanleyjev pokal je bil po zaslugi Anžeta Kopitarja že dvakrat tudi v Sloveniji. Hrušičan ga je odpeljal na Bled, iz njega pozajtrkoval čokolešnik ter hokejskim navdušencem omogočil, da so slavno trofejo videli od blizu in se z njo fotografirali. Slovenski hokejski as je s pokalom ravnal spoštljivo in odgovorno, a pokal je v zgodovini "doživel" že marsikaj.

Osnova je skleda za vrtnice Danes slavni pokal je leta 1892 kupil Anglež sir Frederick Arthur Stanley, ki je bil med letoma 1888 in 1893 guverner Kanade. Lord Stanley je pokal namenil najboljšemu amaterskemu kanadskemu hokejskemu moštvu, kasneje, ob ustanovitvi leta 1917 pa je pokal prevzela profesionalna hokejska liga NHL. Osnova pokala je dekorativna skleda za vrtnice, danes pa ga krasi visok podstavek z graviranimi imeni vseh zmagovalcev.

... in si v družbi brata Gašperja ter njunih boljših polovic privoščil zajtrk. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V zgodbah, ki jih zbira hokejska dvorana slavnih v Torontu, je veliko čudnih in smešnih povezanih prav s slavjem s Stanleyjevim pokalom. Tako omenjajo praznovanje zmage moštva Ottawa Silver Seven iz leta 1905. Po zmagi so se fantje odpravili v mesto in po nekaj popitih kozarcih se jim je zazdelo, da bi bila dobra ideja preveriti, ali pokal lahko brcnejo čez kanal Rideau. Ni jim uspelo, leteči Stanleyjev pokal ni dosegel drugega brega, šele zjutraj po prekrokani noči pa so se slavljenci spet spomnili nanj in ga našli v kanalu. K sreči je bil ta zmrznjen.

Nekaj mesecev služil kot cvetlični lonec

Leta 1907 so se hokejisti moštva Montreal Wanderers ponosno fotografirali s pokalom, nato pa nanj pozabili in ga pustili v fotografovem studiu. Fotografova mati je pokal, ki tedaj še ni imel visokega podstavka, uporabila za cvetlični lonec in vanj posadila pelargonije. Šele po nekaj mesecih iskanja so pokal vendarle našli in ga priložnostni vrtnarki odvzeli.

Pingvini iz Pittsburgha so pokal osvojili petkrat:

Leta 1924 so ga hokejisti moštva Montreal Canadiens na poti na proslavljanje naslova prvakov pospravili v prtljažnik avtomobila. Na poti so predrli pnevmatiko, ko so iskali rezervno, pa so iz prtljažnika umaknili Stanleyjev pokal. Po popravilu avtomobila so ga pozabili ob cesti. Šele ko so v restavraciji želeli iz pokala spiti nekaj penine, se jim je posvetilo. Pokal jih je čakal na bankini ob cesti.

NY Rangers so ga po nesreči zažgali, nato pa ...

New York Rangers so leta 1940 pokal po nesreči zažgali, reagirati je bilo treba hitro in plamen so pogasili kar z urinom. Leta 1991 so hokejisti moštva Pittsburgh Penguins na zabavi pri Mariu Lemieuxu ugotovili še, da Stanleyjev pokal na plava. Ko je Phil Bourque z njim skočil v bazen, je pokal potonil na dno.

Leta 1962 je bil med končnico lige pokal razstavljen v avli hokejske dvorane v Chicagu. Navijač Montreala Ken Kilander, razočaran, da v finalu ni njegovega moštva, je odprl stekleno vitrino, zgrabil pokal in se počasi odpravil iz dvorane. Šele na izhodu ga je ustavil policist in ga vprašal, zakaj odnaša Stanleyjev pokal. "Odnesti ga želim tja, kamor spada. V Montreal," mu je odgovoril Kilander.

Leta 1970 so ga ukradli, izgubljen je bil sedem let

Leta 1962 so prvaki postali Toronto Maple Leafs, originalen Stanleyjev pokal s podstavkom pa je vodstvo lige upokojilo in ga shranilo v hokejsko dvorano slavnih. Po svetu odtlej kroži kopija, original oziroma podstavek originala pa so leta 1970 ukradli. Pogrešan je bil sedem let, nato pa ga je policija po anonimni prijavi našla v neki čistilnici v Torontu. Leta 1977 je poskus kraje pokala preprečil prisebni uslužbenec dvorane slavnih.

Messier ga je odpeljal v striptiz klub in k avtokleparju

Legendarni kanadski hokejist Mark Messier je Stanleyjev pokal osvojil šestkrat in z njim torej preživel šest dni. Potem ko je leta 1987 zmagal z Edmonton Oilers, je pokal odnesel v svoj priljubljeni striptiz klub, leta 1998 pa ga je poškodovati. Udrtino je dal popraviti kar avtokleparju.

Mark Messier (levo) in Wayne Gretzky (v sredini) sta se leta 1987 z Edmonton Oilers takole dvignila pokal. Messier ga je potem odpeljal v striptiz klub. Foto: Reuters

Branilec Colorada Sylvain Lefevbre je leta 1996 v Stanleyjevem pokalu krstil svojega otroka, Guy Lefleur, zvezdniški napadalec Montreala, pa je leta 1979 pokal sunil kar med parado za prvake. Odpeljal ga je v svoj rodni kraj Thurso in se veselil s sokrajani, medtem ko so odgovorni za varovanje pokala v Montrealu doživljali živčne zlome. Ko je pokal še isti večer pripeljal nazaj, so mu "odločno zabičali", da si take potegavščine ne sme privoščiti nikoli več.

V Bostonu je množica slavila pokal, ki ga je osvojil Colorado

Potem ko Rayu Bourqueju z Bostonom v 21 sezonah ni uspelo osvojiti pokala, ga je v zatonu svoje kariere s Coloradom leta 2001. Galantni Kanadčan je svoj čas s Stanleyjem izkoristil tako, da ga je odnesel v Boston, kjer ga je prišlo pozdravit več kot deset tisoč ljudi. Boston je leta 2011 po 39 letih suše le slavil tudi svoj Stanleyjev pokal.

Od leta 1994 ima Stanleyjev pokal med svojimi potovanji po svetu spremstvo. S pokalom potuje uradni skrbnik, ki je v letih 2012 in 2014 prišel tudi v Slovenijo.