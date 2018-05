Ronaldo, Messi in LeBron James res služijo bajne milijone, najbogatejši v zgodovini pa je …

Zaslužki športnih zvezdnikov so v zadnjih letih poleteli v nebo, to kar se dogaja, ni normalno, je mogoče večkrat slišati od ljudi, ki se jim zdijo astronomski zaslužki športnikov nezaslišani, a profesionalni športniki lepih denarcev ne služijo le dandanes, pač pa je bilo tako že v antiki, trdi ameriški zgodovinar z univerze v Pennsylvanii Peter T. Struck.

Michael Jordan in trije golfisti presegli milijardo evrov

Ameriški košarkarski zvezdnik Michael Jordan je v karieri s košarko in pametnim vlaganjem zasluženega denarja nakopičil skoraj milijardo in šesto milijonov evrov in je rekorder med sodobnimi športniki, poroča Forbes, na tej lestvici "najbogatejših športnikov vseh časov" Jordanu sledijo golfisti Tiger Woods (1,45 milijarde evrov), Arnold Palmer (1,2 milijarde) in Jack Nicklaus (okrogla milijarda), na petem mestu pa je legenda formule ena Michael Schumacher (dobrih 850 milijonov evrov).

Foto: Wikimedia Commons

Pri Forbesu niso pogledali dovolj daleč v zgodovino

A ta Forbesova lestvica "najbogatejših športnikov vseh časov" je pomanjkljiva, trdi Struck. Podatkov ni zajemala dovolj globoko v zgodovini. Struck namreč kot najverjetneje najbogatejšega športnika v zgodovini izpostavlja rimskega kasača Gaiusa Appuleiusa Dioclesa, ki naj bi preračunano v današnjo vrednost denarja z dirkanjem s kočijo zaslužil domala neverjetnih 13 milijard evrov (15 milijard dolarjev).

Antična formula ena

Do te osupljive številke je Struck prišel, ko je naletel na podatek, da je slavni Diocles v 24 letni karieri zaslužil 35.863.120 rimskih sestercev. Ta številka je vklesana v kip, ki so ga "šampionu med kasači" v Rimu postavili sotekmovalci in navijači. Diocles (živel je med leto 104 in 146 našega štetja) naj bi zmagal na 1,462 dirkah s štirikonjsko vprego, še na 1.438 dirkah pa je bil drugi. V antičnem Rimu je bil največji hipodrom Circus Maximus, sicer pa so bil dirkanje z vozovi nadvse popularno povsod po Sredozemlju. To je bila antična formula ena.

Dirkanje s kočijami v antičnem Rimu, kot je prikazano v filmu Ben Hur (2016):