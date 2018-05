Zaradi njega je 80 teniških igralcev bojkotiralo turnir v Wimbledonu

Skok v športno preteklost

Ko je jugoslovanska teniška zveza suspendirala Nikolo Pilića, si nihče ni mislil, da se bo v moškem tenisu zgodil usodni preobrat. Tistega leta je namreč Nikola Pilić zavrnil igranje v Davisovem pokalu in se raje odločil, da bo zaigral na turnirju v Montrealu, ki je potekal v istem terminu.

Morda njegova odpoved sploh ne bi dvignila toliko prahu, če jugoslovanska dvojica Željko Franulović in Boro Jovanović ne bi izgubila dvoboj z novozelandsko dvojico. Foto: Guliver/Getty Images

Danes 78-letni Pilić je v tistem letu igral tenis svojega življenja. Dosegel je svoj največji uspeh med posamezniki. Na OP Francije se je prebil do velikega finala, v katerem ga je premagal romunski teniški zvezdnik Ilie Nastase. Žal je ta rezultat ostal v senci kazni, ki jo je dobil zaradi neigranja v Davisovem pokalu. Pilić je pred tem 12 let redno igral za reprezentanco. Želel je igrati tudi v tistem dvoboju z Novo Zelandijo, vendar se je datumsko križal z Montrealom.

Morda njegova odpoved sploh ne bi dvignila toliko prahu, če jugoslovanska dvojica Željko Franulović in Boro Jovanović ne bi izgubila dvoboja proti novozelandski dvojici. To je vodilne v jugoslovanski zvezi razjezilo in vso krivdo so zvalili na Pilića, ker je zavrnil igranje.

Kaznoval ga je kar njegov stric

Nikola Pilić je bil v tistem času najboljši teniški igralec v Jugoslaviji. Ko ga je njegov stric, general Dušan Kovač, ki je bil v vodstvu teniške zveze, prosil, naj v Davisovem pokalu zaigra za Jugoslavijo, je vabilo zavrnil. Ta odgovor je za vedno spremenil organizacijo moškega tenisa.

Pred tem so najboljše igralce vodile njihove nacionalne zveze. Če so želeli igrati na turnirjih za grand slam ali v Davisovem pokalu, so morali dobiti dovoljenje zveze. Stric Nikole Pilića je bil med drugim vojaški general. Če igralci niso upoštevali navodil zveze, niso mogli igrati na teniških turnirjih. Dušan Kovač je Piliča kaznoval s kar devetimi meseci prepovedi igranja na turnirjih.

V bran mu je stopil tudi Stan Smith. Foto: Guliver/Getty Images

80 igralcev se je uprlo in bojkotiralo turnir

To je pomenilo, da ni smel igrati niti na turnirju v Wimbledonu. Takrat se je njemu v bran postavilo 80 igralcev. Od 16 najboljših igralcev jih je turnir bojkotiralo kar 13. Med njimi sta bila tudi zadnja zmagovalca Wimbledona Stan Smith in John Newcombe. Tistega leta je na turnirju zmagal Čeh Jan Kodeš in še danes velja, da je bil to turnir z najslabšo udeležbo v zgodovini Wimbledona.

Že pet let pred tem so ustanovili Združenje teniških profesionalcev (ATP), ki je skozi leta v svetu tenisa dobivala zmeraj večjo veljavo. Večina najboljših igralcev, med njimi je bil tudi Nikola Pilić, je s promotorji te turneje podpisala pogodbo. Prelomni trenutek pa je bil ravno omenjeni bojkot, ki je še povečal vpliv profesionalnega tenisa na največjih turnirjih.

Nikola Pilić je leta 2005 s Hrvati osvojil Davisov pokal. Foto: Guliver/Getty Images

Tisti, ki turnirja niso bojkotirali, so se mu pozneje opravičili

Nikola Pilić se še danes spominja, kako je bil videti tisti bojkot. "Do tretjega kroga sta prišla Britanca, ki sploh nista znala igrati tenisa. Tudi Kodeš bi odpovedal nastop na turnirju, vendar ni smel, ker je prihajal iz takratne Češkoslovaške. Ta je bila socialistična država in morala je biti solidarna z Jugoslavijo. Britanec Roger Taylor je igral samo zato, ker je mislil, da bo zmagal. Po tem se mi je zaradi tega tudi opravičeval," je povedal Pilić.

Nikola Pilić je po končani karieri postal zelo dober trener. Pravzaprav je postal prvi trener, ki je s tremi reprezentancami osvojil Davisov pokal. Z Nemčijo je slavil v letih 1988, 1989 in 1993, s Hrvaško leta 2005, s Srbijo pa leta 2010. Pri Münchnu je odprl tudi teniško akademijo, kjer so se kalili nekateri najboljši igralci. Med njimi tudi Michael Stich in Novak Đoković.