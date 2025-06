Tvoja nova outdoor oaza na Jadranu, ki jo enostavno moraš doživeti

Tam, kjer se narava, avantura in sprostitev združijo v popolno celoto – kraj, kjer že s prvim korakom začutiš pravo svobodo. Da, to je Rab, otok na območju Kvarner , na katerem te čaka veliko kilometrov pešpoti, kolesarskih in pohodniških poti, vsak meter je zasnovan tako, da ti omogoči nepozabne trenutke v naravi.

Razgledna točka Foto: Goran Novotny, TZ otoka Raba

Pojdi po stopinjah narave

Podajte se po poteh, ki vas vodijo čez hrbte otoka, s katerih se odpirajo spektakularni razgledi, skozi gosto parkovno gozdno območje Dundo vse do južne obale mističnega Kalifronta. Vsak korak prinaša novo zgodbo, nov zahod sonca, ki vam bo za vedno ostal v spominu. Pot Rab–Maman, ki vas vodi tik ob obali, je pravo odkritje – vsak ovinek vam ponuja pogled na skrite čudeže okoliških otokov. Če si misliš, da je outdoor pustolovščina rezervirana le za profesionalce, se ne obremenjuj! Potke na Rabu imajo majhne višinske razlike in lahke vzpone, popolne za vse, ki želijo aktivno uživati brez prevelikega napora.

Vsak kotiček otoka skriva čudovite skrivnosti. Foto: Petar Lupić, TZ otoka Raba

S kolesom do skritih draguljev Raba

Zakaj hoditi, če lahko kolesariš? Kolesarjenje na Rabu je resnično doživetje samo zase. Več kot 340 kilometrov urejenih kolesarskih poti čaka samo na tebe in tvojo ekipo! Poti, ki vijugajo skozi gosta hrastova gozdova, prek sončnih hribov in vse do osupljivih plaž, ti ponujajo priložnost, da odkriješ najlepše kotičke otoka na dveh kolesih. Zamisli si: vožnja skozi dišeče gozdne poti, svež vetrič na obrazu in nagrada na koncu poti – skriti zaliv s kristalno čistim morjem samo zate.

Kolesarske pustolovščine po otoku Foto: Harry Voglhuber, TZ otoka Raba

S kajakom skozi turkizno čarovnijo

Ko končaš s kopenskimi pustolovščinami, te čaka morje! In to ne kar tako, ampak s kajakom, in to takim s steklenim dnom. Plovba skozi turkizne lagune ti omogoča opazovanje morskih globin, kot da so ti na dlani. To je doživetje, ki ga ni mogoče opisati – to je nekaj, kar moraš doživeti. Ne glede na to, ali izbereš lahkotno veslaško sprehajanje ob obali ali pogumen raziskovalni podvig proti divjim otočkom, ti Rab ponuja vse, kar potrebuješ za nepozabne trenutke na morju.

Rab te čaka!

Če iščeš kraj, kjer se boš ponovno zaljubil v naravo, kjer avantura čaka za vsakim vogalom, kjer boš s prijatelji ustvaril zgodbe, ki jih boste pripovedovali še leta, potem je to ta trenutek. Spakiraj kopalke, športne čevlje, kolo in vse, kar potrebuješ, ter se s prijatelji odpravi na otok Rab!