Slovenski napadalec se seli na Kitajsko

Dolgoletni slovenski hokejski reprezentant Rok Tičar je razrešil vprašanje klubske prihodnosti. Napadalec se seli na Kitajsko, oblekel bo dres Kunlun Red Star in še naprej igral v kontinentalni hokejski ligi.

Za Rokom Tičarjem je turbulentna klubska sezona, v kateri mu, kot je povedal, ni bilo lahko. Celotno tekmovalno obdobje je drsal v ligi KHL, a zamenjal kar tri klube. Začel je pri Avtomobilistu Jekaterinburgu, nadaljeval pri Torpedu iz Nižnega Novgoroda, končal pa pri Sibiru iz Novosibirska.

Dobra dva tedna pred začetkom nove sezone v razširjeni ruski ligi (1. september) je 29-letni napadalec dobil novega delodajalca. Ostaja v v ligi KHL, a se seli na Kitajsko. Dogovoril se je s kolektivom iz Pekinga Kunlun Red Star, ki se je tekmovanju pridružil pred dvema sezonama. V premierni so se uvrstili v končnico in obstali v konferenčnem četrtfinalu, v zadnji pa so ostali brez izločilnih bojev.

Tičarja, ki bo zaigral za peti klub lige KHL (začel je v Slovanu Bratislavi), in soigralce prva tekma čaka 3. septembra, ko bodo gostovali pri Jokeritu.

Gorenjec ne bo edini Slovenec v ligi. Robert Sabolič bo še naprej branil barve Torpeda. Lani sta v KHL igrala še Žiga Jeglič, ki služi osemmesečno prepoved igranja zaradi dopinga na OI, in Jan Muršak, ki se je preselil v Bern.

