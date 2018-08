Verličev je bil premalo

Švicarski Bern, novo hokejsko domovanje Jana Muršaka, je zmagovalec turnirja Red Bull Salute. V petkovi polfinalni tekmi je v Garmisch-Partenkirchnu s 4:1 odpravil nemškega prvaka Red Bull München, v soboto pa v v finalu po podaljšku z 2:1 strl Red Bull Salzburg. Slovenski napadalec, ki je prvo pripravljalno tekmo pred dnevi odigral na centru, se je na tem turnirju preselil na krilo in ob številčni prednosti k prvi zmagi prispeval podajo za končni rezultat. Bern je na treh pripravljalnih tekmah trikrat zmagal.

Na turnirju je sodelovala tudi praška Sparta, za katero po novem igra Blaž Gregorc. Slovenski branilec in soigralci so na prvem obračunu po podaljšku izgubili s Salzburgom, v boju za tretje mesto pa nato v soboto s kar 8:1 odpihnili München. Gregorc se ni vpisal med strelce ali podajalce.

Verlič, Urbas in soigralci na Otoku polovično uspešni

Na zanimivem gostovanju se je mudil nemški prvoligaš Bremerhaven slovenskih napadalcev Jana Urbasa in Mihe Verliča, ki se je v primerjavi z zadnjimi leti odpravil na Otok. Kot so dejali v klubu, verjamejo, da se je kakovost hokeja tam izboljšala in da je bil to dober preizkus pripravljenosti ter lepa priložnost za uigravanje.

V soboto so gostovali pri udeležencu lige EIHL Glasgow Clan (lani se ni uvrstil v končnico) in ga premagali s 3:0. V nedeljo so naleteli na težjo oviro. Pri lanskem polfinalistu lige EIHL in udeležencu osmine finala lige prvakov zadnje sezone, ekipi Nottingham Panthers so izgubili z 1:2. Verlič je zadel za vodstvo 1:0, ob koncu srečanja pa so domačini priredili preobrat.

Pretnarjevi drugi

Je pa bil v petek obračun klubov s slovenskim pridihom. Na memorialnem turnirju Pavla Zabojnika, na katerem je slavila Banska Bystrica, se je Gradec napadalca Kena Ograjenška pomeril s Košicami branilca Klemena Pretnarja. Avstrijci so vodili s 3:1, nato pa so Pretnar in druščina priredili preobrat in slavili s 6:4. Košice so na zadnji dan turnirja v soboto s 4:1 odpravile še Celovec in končale na drugem mestu, Gradec pa je po podaljšku ugnal Zvolen (5:4) - Ograjenšek je podal za vodstvo z 2:1.

Klemen Pretnar se je od slovaškega prvaka Banske Bystrice preselil h Košicam. V petek so premagali Gradec, za katerega igra Ken Ograjenšek. Foto: Morgan Kristan / Sportida

V boju je bil še en EBEL-ligaš slovenskega predstavnika. Szekesfehervar, ki je zaradi poškodb in bolezni pogrešal nekaj igralcev, med drugim tudi napadalca Anžeta Kuralta, je v petek s 5:3 premagal slovaškega prvoligaša Žilino.

Težki preizkusi za Pintariča

Francoski prvak Rouen je končal mini turnejo po Švici, kjer so mu nasproti stali kakovostni tekmeci. Za začetek so visoko, z 0:9 izgubili s švicarskim elitnoligašem Lozano, nato pa se precej bolje držali na obračunu proti Geneve Servette, ki prav tako igra v prvi švicarski ligi – vodili so z 2:0, na koncu pa izgubili s 4:6 (zadnji zadetek so prejeli v prazen gol). Slovenski vratar Matija Pintarič je sodeloval na omenjenih tekmah, v petek, ko so odigrali tretje srečanje v štirih dneh, pa dobil počitek. Rouen je na tej tekmi švicarskega drugoligaša premagal La Chaux-de-Fonds s 4:2.

Matija Pintarič se je zadnje dni soočal s streli švicarske elite. Foto: Vid Ponikvar

Povsem slovenski obračun v Franciji

V Franciji je bil v petek slovenski igralski in trenerski obračun. Lyon trenerja Mitje Šivica, vratarja Roka Stojanoviča (branil je vso tekmo) in napadalca Jake Ankersta je z 2:3 priznal premoč Grenoblu trenerja Eda Terglava, Boštjana Goličiča in Aleksandra Magovca. Dva od treh zadetkov zmagovite ekipe sta dosegla prav slovenska legionarja. Na 2:1 je zvišal novinec Magovac, končni rezultat je postavil Goličič.

Lyon je v soboto palice prekrižal še z Brianconom, ki bo v prihodnji sezoni igral v drugi francoski ligi, in zmagal s 4:2.

Boštjan Goličič je odločil zmagovalca na slovenskem trenerskem in igralskem obračunu v Franciji. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Brez branilcev

Češki prvoligaš Karlovy Vary je v petek odigral že peto pripravljalno tekmo, slovenskih branilcev Sabahudina Kovačevića in Matica Podlipnika tokrat ni bilo v postavi. Izgubili so še četrtič, s 4:5 so klonili proti slovaškemu prvoligašu Dukli Trenčič. Karlovy Vary bodo prihodnji teden sodelovali na poletni ligi na Bledu.

V kadru ni bilo še enega branilca, ki si kruh služi na Češkem, Žige Pavlina. Njegove Češke Budejovice, ki se bodo spet poskušale prebiti v Extraligo, so po podaljšku s 6:5 premagale Linz.

Preberite še: