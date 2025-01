Lapornik osvojil pokal, Blažič do dveh mejnikov

V španski ligi ACB so bili Zoran Dragić, Edo Murić in Mike Tobey kljub dobrim predstavam tesno poraženi. Zato pa je veliko razlogov za veselje imel Miha Lapornik. Minuli konec tedna je namreč potekal zaključni turnir premierne izvedbe pokala Španije, v katerem so igrale ekipe z izjemo predstavnikov elitne državne lige. Osmerico teh namreč med 13. in 16. februarjem čaka nastop na španskem kraljevem pokalu.

Burgos je potrdil odlične igre ter postal prvi pokalni zmagovalec. V polfinalu je s 101:79 premagal Cartageno in v finalu s 97:69 Obradorio. Lapornik je prispeval deset oziroma šest točk.

Odličen teden je za Gregorjem Hrovatom. Foto: www.alesfevzer.com

Odličen teden je za Gregorjem Hrovatom. Dijon je v francoskem pokalu z 91:82 premagal Le Portel in v državnem prvenstvu s 104:85 Nancy. Hrovat je na prvi tekmi zabeležil 20 točk, pet skokov in tri podaje in na drugi dodal 26 točk, tri skoke in podaje.

Na Tajvanu je Žiga Dimec prišel do dvojnega dvojčka. TSG GhostHawks je s 110:86 ugnal Kaohsiung Steelerse. Dimec je dosegel 21 točk, 10 skokov in dve podaji.

Po daljši odsotnosti zaradi poškodbe pa se je na parket vrnil Aljaž Kunc. V poljskem državnem prvenstvu je njegov Torun sicer z 71:79 izgubil proti Lublinu. Kunc je na parketu prebil 22 minut ter v tem času zbral 11 točk, štiri skoke in podajo. Zaradi bolezni je eno tekmo v minulem tednu v študentski ligi NCAA izpustil Saša Ciani.

Foto: Guliverimage

Novo zmago v nemškem državnem prvenstvu je zabeležil Braunschweig, ki je s 83:69 ugnal Ludwigsburg. Luka Ščuka je z devetimi točkami in petimi skoki prispeval lep delež k zmagi in tako upravičil še drugi naziv igralca tedna.

Na delu v Nemčiji zaenkrat ne bo več Žige Samarja. Slovenski reprezentant, ki je v nedeljo dopolnil 24 let, je namreč do konca sezone okrepil španskega prvoligaša Gran Canario, ki jo s klopi vodi Jaka Lakovič.

Jaka Blažič je postal igralec z največjim številom zadetih prostih metov v zgodovini lige Aba, v tretji pa se je povzpel na drugo mesto večne lestvice strelcev regionalnega tekmovanja. Foto: Aleš Fevžer

Cedevita Olimpija je po porazu 82:87 proti Bourgu v evropskem pokalu z rekordnih 114:72 ugnala Mornar v ligi Aba. Priložnost za igro je odlično izkoristil Gregor Glas, ki je v 22 minutah zbral 20 točk, dva skoka in štiri podaje.

Je bil pa v Stožicah to večer kapetana Jake Blažiča. Sicer ni blestel po številu doseženih točk, a je postavil dva osebna mejnika. V drugi četrtini je postal igralec z največjim številom zadetih prostih metov v zgodovini lige Aba, v tretji pa se je povzpel na drugo mesto večne lestvice strelcev regionalnega tekmovanja.