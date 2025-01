Adrenalinski aquapark, sprostitev v velnesu in morski oddih za vso družino so odlični razlogi za obisk Dalmacije tudi v hladnih, zimskih mesecih. Če vas gneča na smučiščih ne mika preveč in bi tokrat počitnice preživeli kako drugače, je Aquapark Dalmatia v Šibeniku odlična ideja za nepozabno družinsko doživetje. Kot prvi pokriti in ogrevani aquapark v regiji je zasnovan tako, da ponuja popolno kombinacijo zabave za otroke in sprostitve za odrasle. Na impresivnih devet tisoč kvadratnih metrih se odvijajo vodne dogodivščine, prilagojene vsem starostnim skupinam, od najmlajših do najstarejših. Medtem ko se otroci zabavajo v vodi in je za njih poskrbljeno, se starši lahko sprostijo v velnes klubu. Počitnice imajo namreč lahko tudi starši.

Paket School's out, popolne družinske počitnice za velike in male

Uživajte v nepozabnem oddihu v hotelih Andrija in Jakov, ki ponujata nepozaben počitniški program za družine z otroki! Posebej udobno je počitniško bivanje v družinskih sobah, ki so popolnoma prilagojene potrebam in željam družin. Otroci se bodo neskončno zabavali v notranjem vodnem parku, pa tudi na obisku klovna ali čarovnika, v igralnicah Sea Horse in Nemo ter na filmskem večeru z obvezno pokovko. Malce starejši pa se bodo zagotovo zabavali v igralnem prostoru Gameroom Sonic ali na turnirju PS5. Medtem ko otroci uživajo v vodnih igrah, si odrasli lahko privoščijo savno ali masažo. Izbirajo lahko med klasično in tajsko masažo ter tretmaji proti stresu, uživajo lahko pa tudi v vrhunski negi obraza in telesa. Za popolno sprostitev ponujajo tudi jutranjo jogo, bar s svežimi koktajli in DJ-glasbo, ki prispeva k popolni sprostitvi za starše v sicer dinamičnem vzdušju Aquaparka. Več o ponudbi in aktivnostih preverite tukaj.

Maske ne le pod vodo

Potopite se v svet domišljije in maškarade ter doživite otroški ples v maskah v hotelu Andrija! V pustnem času in času šolskih počitnic so v hotelih Amadria Park pripravili nepozabno izkušnjo za najmlajše goste. Naj se vaši malčki zabavajo z maskami pod vodo in pisanimi maskami na karnevalu, glasbo ter igrami. Poleg vstopnice za Aquapark ponudba vključuje ples v maskah za otroke, minigolf pustolovščino Pirate Adventure, mini klub in mini disko, filmski večer s pokovko, obisk številnih igralnic, kot sta Sea horse in Nemo, ter nastop čarovnika. Vse o paketu si lahko preberete tukaj.

Vikend s superjunaki

Če vas mika oddih tudi izven uradnih šolskih počitnic ali pa bi si morda v marcu radi privoščili podaljšan družinski vikend, lahko presenetite svoje male junake z vikendom, polnim zabave, pustolovščin in legendarnih junakov v Hotelu Andrija! Ponudba v znamenju superjunakov poleg vstopnic za Aquapark Dalmatia vključuje kreativne delavnice, kot so izdelava mask, plaščev in rekvizitov za superjunake, pustolovski poligon, poslikave obraza ter druge aktivnosti v kostumih najljubših likov. Več o ponudbi najdete tukaj.

