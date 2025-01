Vrnil se je steber obrambe LA Kings, a ni pomagalo. Za zdaj.

Los Angeles Kings so v noči na četrtek z 0:3 izgubili spopad z aktualnimi prvaki lige NHL Florida Panthers, za ekipo Anžeta Kopitarja pa je po šestih mesecih odsotnosti zaradi zloma gležnja spet zaigral prekaljeni kanadski branilec Drew Doughty. "Malo je še zarjavel, a že spominja na starega Drewa," je bil vesel trener Kraljev Jim Hiller. Kopitar, Doughty in drugi člani LA Kings bodo na novi preizkušnji že v noči na petek, ko se bodo na Floridi spopadli še s Tampa Bay Lightning.

Los Angeles Kings so v Miamiju doživeli še tretji zaporedni poraz v ligi NHL, četrtega v zadnjih petih in sedmega v zadnjih desetih tekmah. So v krizi, a njihova glavna težava ni obramba, pač pa napad. Trenutno izjemno težko dosegajo gole. "To je zagotovo frustrirajoče," je priznal Warren Foegle, peti najboljši napadalec kalifornijske ekipe. Kanadčan je na 48 tekmah te sezone zbral 24 točk za 12 golov in 12 asistenc.

Prvi strelec ekipe je v tej sezoni Adrian Kempe s 44 točkami (24 golov, 20 asistenc), drugi pa zimzeleni kapetan Anže Kopitar, ki je odigral vseh 48 tekem in na teh dosegel 12 golov ter prispeval 31 podaj. A izkušenega Hrušičana je v zadnjem času zajela strelska suša, nazadnje je mrežo tekmecev zatresel 30. decembra lani, ko je k zmagi nad Philadelphia Flyers prispeval dva zadetka. Odtlej je v statistiko vpisal še štiri podaje, a na zadnjih štirih tekmah ni vknjižil nobene točke.

Ponoči kralje tako čaka še en zahteven izziv, na Floridi se bodo spopadli z osmim moštvom vzhodne konference Tampa Bay Lightning, ki mu v zadnjem času tudi ne gre najbolje od rok. Na zadnjih petih tekmah je Tampa zmagala le enkrat.

Liga NHL, 30. januar

Lestvica

