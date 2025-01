Anže Kopitar in LA Kings pri prvakih na Floridi

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja se ponoči mudijo v Miamiju, kjer bodo palice prekrižali z aktualnimi prvaki lige NHL Florida Panthers. Kralji so v zadnjih petih tekmah zmagali le enkrat in to prav proti tokratnim tekmecem. Panterje so na domačem ledu prejšnji petek zjutraj po slovenskem času premagali z 2:1.

LA Kings so v manjši krizi, dobili so le dve od zadnjih osmih tekem, na Florido pa prihajajo po dveh porazih v Columbusu (2:3 po podaljšku) in Detroitu (2:5). na lestvici zahodne konference so sedmi, a jim za ovratnik neprestano dihajo divizijski tekmeci Calgary Flames, ki pa so tudi izgubili svoji zadnji dve tekmi.

Kralje pred vrnitvijo v Los Angeles čakata gostovanji pri moštvih Tampa Bay Lightning (31. januar) in Carolina Hurricanes (2. februar). V četrtek, 6. februarja pa se bodo nato v domači dvorani Crypto.com pomerili z Montreal Canadiens.

Liga NHL, 29. januar

Lestvica

